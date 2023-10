Alles für Haus und Garten

Ob Steine, Gartenerde, Hammer und Schrauben oder Zement – die Firma BauProfi Stiefsohn bietet ein reichhaltiges Baumarktsortiment an.

Die Geschichte des Unternehmens geht zurück ins Jahr 1957. Die Gründung erfolgte durch Adolf Stiefsohn senior und seine Frau Margarethe, die zu Beginn ein Transportunternehmen betrieben. In den 1980er-Jahren startete der Baustoff-Handel, 1987 folgte die Übernahme durch Adolf Stiefsohn junior und seine Gattin Brigitta. 1991 kam es zur Umgründung in eine Einzelfirma. Statt die Firma und das Geschäft aufgrund der Pensionierung der Familie Stiefsohn zu schließen, fand die Familie eine Lösung. So tritt das Handelsgeschäft für Baumarktartikel seit Februar 2021 unter BauProfi Stiefsohn in der Region auf und fand einen neuen Geschäftsführer: Gerhard Kling.

Gemeinsam mit Hermann Mentil als geschäftsführendem Gesellschafter wurde der Betrieb fortgesetzt. „Ich habe in der Baubranche im Vertrieb gearbeitet. Durch Gespräche habe ich mich entschlossen, den Betrieb von der Familie zu übernehmen“, erzählt Gerhard Kling. Im Zuge der Übernahme wurde das Geschäft umgebaut und das Sortiment erweitert.

Es reicht nun von Ziegeln über chemische Bauprodukte, Isolierungen und Dämmungen, Werkzeug und Schrauben bis hin zu Handwerkzeug, und die Gartenabteilung wurde umgestaltet. Auf dem Lagerplatz im Gewerbegebiet von Hofstetten-Grünau können Kunden Sand, Schotter oder Schachtringe finden.

Als Service gibt es auch Schlüsselanfertigungen und Schließ- und Sicherheitssysteme. „Unser Kerngeschäft betrifft Privatkunden, aber auch Kleinfirmen aus der Region zählen zu unserem Kundenstamm“, sagt Kling.

Zu den Besonderheiten der Firma zählen Flexibilität, die Nähe zum Kunden und die Kundenberatung. Sieben Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Geschäft BauProfi Stiefsohn in der Region ein wichtiger, regionaler Nahversorger bleibt.

Daten & Fakten

BauProfi Stiefsohn -Baustoffhandel, Schlüsselanfertigung und mehr.

Adresse: St. Pöltner Straße 8, 3202 Hofstetten-Grünau

Telefon: 02723/8245

E-Mail: verwaltung@stiefsohn.com

Web: www.bauprofi-stiefsohn.at

BauProfi Stiefsohn hat ein breites Sortiment an Produkten rund um Baumaterialien. Foto: BauProfi Stiefsohn

Statement

Unternehmen brauchen heute bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.