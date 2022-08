Experten für den Holzschnitt

Holzschnitt – das ist die Profes sion der Familie Schmid aus Tradigist. Es arbeitet im Lohnschnitt mit Weich- und Hartholz für Tischlereien, Firmen, Bauern und Privatleute aus dem Pielachtal und den Nachbartälern. Aus Schnittholz wie Fichte, Lärche und Kiefer stellt Firmenchef Franz Schmid mit seinem Schwager Roman Gerstl und Vater Georg Schmid Bretter, Latten, Kantholz und Staffeln her.

Hineingewachsen in den Familienbetrieb war es für Franz Schmid immer klar, dass er einmal in die Fußstapfen seiner Eltern treten möchte. 2008 war es so weit. Mit Achtung vor der langen Familien- und Firmentradi tion, jedoch auch mit Mut zu Veränderung und Modernisierung führt er den elterlichen Betrieb.

Ausbau des Sägewerks in den 1980er-Jahren

Das Sägewerk blickt als traditionelles Familienunternehmen auf eine lange, ereignisreiche Geschichte zurück: „1936, in der Zwischenkriegszeit, erwarb Ernst Lentner, mein Urgroßvater, das Sägewerk. Daneben wurden damals noch eine Mühle und eine Landwirtschaft betrieben“, erzählt Franz Schmid. 1947, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, übernahmen Ernst Lentners Tochter Theodora und deren Mann Georg Schmid die Firma. Eines der vier Kinder der Familie, Georg Schmid jun., arbeitete nach seiner Ausbildung zum Sägewerksmeister im Familienbetrieb mit und übernahm ihn 1982. Er baute das Sägewerk neu auf und erweiterte laufend die Sägewerksanlage. Gemeinsam mit seiner Gattin Erna führte er den Betrieb fast 30Jahre lang erfolgreich.

Als Jungunternehmer stieg dann eben Sohn Franz Schmid, der zuvor in anderen Branchen Erfahrung und Know-how gesammelt hatte, ein. Zu tun gibt es immer genug: Auch Hobelware wie Nut/Feder- und Terrassenbretter stellt die Firma her. Für Sägenebenprodukte wie Rindenmulch, Sägespäne, Hackschnitzel und Schwartlinge hat Franz Schmid seine fixen Abnahme-Partner. Seit einigen Jahren erzeugt er außerdem Hochbeete aus Lärchenholz und Erdäpfel-Pyramiden. „Beides ist heute sehr gefragt“, weiß er.

