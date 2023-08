Nachhaltige Lösungen für Energie und Wasser

Schubert Cleantech GmbH: Die Geschichte der Firma beginnt 1965, als Gerhard Schubert von der Benedikt & Jäger GmbH & Co KG mit dem Aufbau eines Schaltanlagenbaus beauftragt wurde. Schon bald stellte sich heraus, dass Serienfertigung und Anlagenbau zwei verschiedene Angelegenheiten sind, weshalb sich Gerhard Schubert, Helmut Benedict und Georg Jäger entschlossen, die Schubert Elektroanlagen GmbH, die heutige Schubert CleanTech GmbH, zu gründen.

In den ersten Firmenjahren konzentrierte sich das Unternehmen auf öffentliche Wasserver- und -entsorgungsanlagen in Österreich. Das Interesse war groß und erforderte 1966 einen Neubau in Ober-Grafendorf. „Wir arbeiten an nachhaltigen Lösungen für Energie und Wasser zur Schonung der Umwelt und zur Minimierung der CO2- Emissionen. Für eine lebenswerte Zukunft“, sagt Geschäftsführer Claus Benedict. Die Liste an Referenzprojekten ist beeindruckend. Sie reicht von über 400 Wasserkraftanlagen in der ganzen Welt über große PV-Anlagen mit über zwölf Megawatt bis hin zur Energieversorgung der „Himmelstreppe“ auf der Mariazellerbahn. Erwähnenswert sind auch die hunderten Projekte für Kläranlagen und Wasserversorgungen im In- und Ausland. „Das Ziel einer lebenswerten Zukunft für die nächsten Generationen ist für uns in den vergangenen Jahren in all unseren Konzepten und Projekten zur Mission geworden“, so Benedict. „Und diese tragen wir seit Dezember 2022 mit dem neuen Namen ,Schubert CleanTech' sichtbar nach außen!“.

Eine Halle der heutigen Firma Schubert CleanTech GmbH zu Beginn der Firmengeschichte. Foto: Schubert Clean Tech GmbH

Statement

Leitbetriebe haben für die regionale Wirtschaft eine hohe Strahlkraft. Sie sichern Arbeitsplätze und vergeben zahlreiche Aufträge an lokale Betriebe.