Rauchfangkehrer seit 1882

Ob Einfamilienhaus, Wohnblock oder Firma: Wer ein beheiztes Objekt hat, der braucht ihn – den Rauchfangkehrer. Im Pielachtal ist in den Gemeinden Rabenstein, Kirchberg, Loich, Schwarzenbach und Frankenfels Rauchfangkehrermeister Andreas Schöllbauer unterwegs.

Er führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Die Geschichte des Kirchberger Unternehmens reicht ins Jahr 1882 zurück. Da begründete Urgroßvater Josef Günther den Betrieb. Damals war der Firmensitz am Standort „Linke Au 26“. „In dieser Zeit bestand die Arbeit des Rauchfangkehrers noch vorrangig im Kehren“, erklärt Schöllbauer. 1939 trat der gleichnamige Sohn, Josef Günther, in die Fußstapfen seines Vaters und führte den Betrieb bis 1969. Dessen Schwiegersohn wiederum, Hermann Schöllbauer, leitete die dritte Generation ein. Unter ihm zog die Firma 1975 in die Melker Straße 41. Hermann Schöllbauer gelang es, seinen Sohn Andreas für das Rauchfangkehrergewerbe zu begeistern.

Ab 1997 ist er nun Firmenchef. „In den Folgejahren habe ich drei Lehrlinge ausgebildet“, erzählt er. Neben ihm sind ein Meistergeselle, ein Geselle, ein Lehrling und eine als sehr kundenfreundlich bekannte Bürokraft in der Firma tätig. Andreas Schöllbauer hat die Firma modernisiert und den Fuhrpark erweitert. „Seit einigen Jahren sind wir ein klimazertifizierter Betrieb. Wir verwenden umweltfreundliche Reinigungsmittel- und Methoden“, erklärt er.

Der Beruf des Rauchfangkehrers sei attraktiv: „Man fängt zwar um 6 Uhr morgens an, hört aber dafür schon um 14 Uhr auf. Außerdem ist man viel an der frischen Luft und der Kundenkontakt ist abwechslungsreich“, erzählt er. Der Job ist anspruchsvoller geworden. „Man muss einiges über Elektronik und Kesselbau wissen“, meint Schöllbauer. Neben Kehrarbeiten und Feuerstättenreinigungen muss ein Rauchfangkehrer Befunde erstellen, Feuerbeschauen oder Heizberatungen durchführen. Bei Bauvorhaben wird er in die Planung miteinbezogen.

Schöllbauer ist stolz, die Familientradition der „schwarzen Gesellen“ fortzuführen. Einen Nachfolger gibt es aber noch nicht.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ