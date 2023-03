Pielachtal Treffpunkt für Leib und Seele

Die Gastwirtefamilie Patrick und Hannelore sowie Rosa und Herbert Planer. Mit Maximillian Planer (Mitte) steht bereits die vierte Generation in den Startlöchern. Foto: Daniela Führer

D as Landgasthaus der Familie Planer in St. Margarethen ist ein beliebter Ort für Genießer, Ausflügler und Feierlichkeiten. In der Zubereitung legt die Familie Wert auf Frische, Regionalität und Saisonalität.