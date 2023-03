Verwöhnt von Kopf bis Fuß

Die Geschichte des Hair- & Beautyresorts Sveiger in Ober-Grafendorf geht zurück bis ins Jahr 1930. „Mein Urgroßvater Johann Schuster hat damals einen Herrenfrisörsalon in der Gemeinde eröffnet“, erzählt Eva Sveiger-Stolz. 1940 übernahm Großmutter Amalia Sveiger und machte einen Salon für Damen und Herren daraus. Herbert und Eva Sveiger folgten 1972 als Geschäftsinhaber. Beheimatet war der Laden in der damaligen Hauptstraße, 2006 zogen die Geschäftsleute in einen Neubau in der Manker Straße.

2009 wurde Eva Sveiger-Stolz Geschäftsinhaberin, sie führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Bis zur Pension betrieben ihre Eltern in der Region fünf Filialen mit bis zu 45 Mitarbeitern. „Da ich unabhängig sein möchte, habe ich mich entschieden, kleiner zu sein und dafür selbst am Kunden zu arbeiten“, meint Sveiger-Stolz. In dem modernen Neubau sind derzeit neun Mitarbeiter auf 300 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, beschäftigt.

Mehr als nur ein Haarschnitt

Mit Mutter Eva kam die Kosmetik dazu, Fußpflege und Massagen folgten im aktuellen Hair & Beautyresort. Seit 25 Jahren sind die Haarkünstler zudem Spezialisten für Haarverlängerung und -verdichtung.

Bräune mittels Airbrush-Pistole

Neu im Kosmetikbereich ist die Mesotherapie. Dabei wird die Hautstruktur repariert und Faltenbildung entgegengewirkt. Sonnenschäden vermeiden und trotzdem braun sein wie nach einem Urlaub – das geht dank Bräunungssprühen. „Mittels einer Airbrush-Pistole wird Selbstbräuner aufgetragen. So wird der Körper sehr gleichmäßig gebräunt und keiner Hautbelastung ausgesetzt ist“, erklärt die Kosmetikexpertin.

An ihrem Beruf liebt die Frisörin, kreativ zu sein und Kunden zu verschönern. Zu aktuellen Beautytrends denkt sie: „Es wird lockig. Sei es in Form einer Dauerwelle, modern gewickelt, oder als Beachwaves mit dem Lockenstab oder Glätteisen.“ Für den Frühling hat Sveiger-Stolz zudem einen Rat: „Die Haut bitte immer gut vor Sonne schützen!“

