Von der Bäckerei zum Eiscafé

Die Geschichte der Café-Konditorei Bachinger geht zurück ins Jahr 1927. Damals betrieb die Tante von Leo Bachinger sen., Stefanie Bruckner, mit ihrem Ehemann Franz Bruckner, welcher Bäckermeister war, eine Bäckerei in der St. Pöltner Straße in Kirchberg. 1961 verwitwete die Tante. Da sie kinderlos war, übergab sie den Bäckereibetrieb an ihren Neffen Leo Bachinger sen. auf Leibrente.

1972 eröffnete er am Kirchberger Standort ein Kaffeehaus, drei Jahre später eine Filiale in Rabenstein. 1987 ging auch in der zweiten Filiale ein Café in Betrieb. 1989 stieg Leo Bachinger jun. in das Geschäft seines Vaters ein. 1996 folgte die Übernahme des Betriebes, zwei Jahre später gab es einen großzügigen Umbau und die Einführung des regionalen Sortiments und von Weinen.

Lugano befeuerte Liebe zur Eisszene

„Die Unmengen an unverkauftem Gebäck, das wir von den Supermärkten retour bekamen, und die späteren Supermarkt-Backwaren sorgten dafür, dass die Bäckerei defizitär wurde“, erzählt Leo Bachinger. Deshalb wurde der Fokus auf das Eisgeschäft gelegt. Durch Bachingers vorherige Arbeit in Lugano in der italienischen Schweiz hatte er diese Liebe und den Zugang zur Eisszene. „Ich gab 2005 die Bäckerei auf und baute nochmals großzügig um“, erzählt der gelernte Konditor.

Doch was macht das „Bachinger Eis“ über die Grenzen so bekannt? „Natürlich sind die Rohstoffe beim Eis von entscheidender Bedeutung und auch die Ausgewogenheit des Geschmacks spielt eine Rolle“, denkt Bachinger. Die Eissaison geht von Mitte März bis Ende Oktober. In dieser Zeit werden auch Kaffeehäuser im Umkreis mit den Eiskreationen beliefert. Außerhalb der Saison wird ein kleiner Regionalladen betrieben, in dem es frisches Bauernbrot gibt. Im Café gibt es vermehrt Mehlspeisen. Das Lob der Kunden und die vielen Möglichkeiten der Kreativität gefallen Leo Bachinger besonders an seinem Beruf.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Die Café-Konditorei in der St. Pöltner Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Eisgenießer und Naschkatzen. Foto: Gerhard Hackner

Daten & Fakten

Café-Konditorei BachingerAdresse:St. Pöltner Straße 103204 Kirchberg an der PielachTelefonnummer: 0664/5362845

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21 Uhr, sonntags ab 11 Uhr

Information

