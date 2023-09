Leidenschaft zum Betrieb

Der wunderschöne Hof in Laabach strotzt nur so vor Geschichte. Erste Aufzeichnungen darüber gehen zurück bis ins Jahr 1060. Während hier bis etwa 1900 Kohle erzeugt wurde, die man nach Wien verkaufte, wurde im 20. Jahrhundert auf Landwirtschaft und Viehzucht umgesattelt.

So blieb es auch bis Anfang der Siebzigerjahre. In den Jahren 1972 und 1973 wurde der Betrieb der Heurigen-Schenke begonnen. Seitdem hat man den Hof immer wieder modernisiert – schließlich wurde er zu einem ganzjährig bewirteten Gasthaus. Heute kümmern sich Walter und Andreas Schleichl um den Familienbetrieb. Schon rund 20 Jahre ist Walter Schleichl in der Laabacher Weinschenke tätig, seit 2021 hat er mit seinem Bruder offiziell die Führung übernommen.

„Die Urgroßmutter hat gerne gekocht, die Großmutter hat gerne gekocht, meine Mutter hat gerne gekocht und ich war immer mit dabei. So ist auch bei mir die Liebe zum Kochen entstanden“, erklärt Walter Schleichl stolz. Während er die Küche leitet, kümmert sich sein Bruder um die Schank und den Service.

In der Laabacher Weinschenke kann die Natur des Biosphärenpark Wienerwald und Essen aus regionalen Zutaten genossen werden.

Das Gasthaus bietet einen Spielplatz, im Sommer genug Sitzgelegenheiten im Freien, Nähe zur Natur und viele Rad- und Wanderwege in der Umgebung. Walter Schleichl bemüht sich regelmäßig Neues in die Speisekarte zu bringen und diese zu erweitern.

Auch Veranstaltungen gibt es regelmäßig, selbst organisierte ebenso wie private Feiern oder Vereins-, Firmen- und Kultur-Events.

1972 begann der Übergang von einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Gasthaus. Foto: Walter Schleichl

Daten & Fakten

Laabacher Weinschenke

Seit 1972, geführt von Walter und Andreas Schleichl.

Adresse: Laabach 1, 3003 Gablitz

Öffnungszeiten: Sonntag bis Montag,9 bis 22 Uhr

Kontakt: 02231/63300

Statement

Andreas Kirnberger, WKNÖ Außenstellenobmann Purkersdorf. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.