Alles unter einem Dach

Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die Volksbanken als Genossenschaften regionaler Gewerbetreibenden. Diese regionalen Wurzeln sind noch heute ein Garant für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unternehmern und Privaten.

Die Filiale Purkersdorf besteht seit mittlerweile 101 Jahren und kümmert sich aktuell mit sieben Mitarbeitern sowie Experten diverser Kooperationspartner um die Wünsche und Anliegen ihrer Kunden. Bankangelegenheiten können persönlich oder online erledigt werden, im großen Foyer der Bank ist es möglich rund um die Uhr Ein- und Auszahlungen, das Zählen von Münzen und Überweisungen zu tätigen.

Top-Themen Wohnbau, Vorsorge und Nachhaltigkeit

Umweltschutz, nachhaltige Energiewirtschaft und Pandemie haben auch in der Finanzwelt ihre Spuren hinterlassen. Dem steigenden Interesse an grünen Fonds begegnet die Volksbank mit ihrem Kooperationspartner Union Investment. Die Auswahl der Anlagen erfolgt dabei nach festen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Der zweite Schwerpunkt „Vorsorge“ steht bei vielen Kunden im Mittelpunkt und ist in allen Beratungsgesprächen Thema. Dazu bietet die Volksbank nicht nur in der Pensionsvorsorge Lösungen an, sondern auch in den Bereichen Vermögenserhalt, Gesundheit und Liquidität. Beim Thema „die eigenen vier Wände“ unterstützt sie ihre Kunden beim Kaufen, Bauen oder Sanieren mit fachkundiger, individueller Beratung und exakten Finanzierungskonzepten zur Verwirklichung von Wohnträumen.

Mit den Vorsorgemöglichkeiten des Kooperationspartners „ERGO Versicherungen“ können Volksbankkunden nach einer unverbindlichen Beratung aus einer vielfältigen Produktpalette wählen und ihre persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Einzige eigenständige Zahnersatzversicherung

Mit der ERGO Zahnersatzversicherung bietet die Volksbank die erste diesbezügliche Versicherung an, die man gesondert von einer privaten Krankenversicherung abschließen kann.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ