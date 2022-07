Bäckerei mit Herz und Flair

Seit dem 19. Jahrhundert wird die Bäckerei von der Familie Seitner betrieben. 1896 erwarb Laurenz Seitner das Gebäude an der Mauerbacher Hauptstraße und gründete den Familienbetrieb. Nach seinem Tod im Jahr 1925 führte Sohn Leopold die Bäckerei bis 1965 weiter. Danach übernahm dessen Sohn Fritz mit seiner Frau Eveline das Geschäft.

Vater und Töchter führen den Betrieb gemeinsam

Seit 1990 führt Fritz Seitner die historische Bäckerei mit Unterstützung seiner Töchter Dagmar und Michaela. Sowohl Fritz Seitner als auch seine Tochter Michaela haben im Familienbetrieb ihre Lehre absolviert.

Im Anschluss an das Geschäfts lokal hat die Familie ihre privaten Wohnbereiche. Ein großer Vorteil, denn die Arbeit in der Backstube beginnt um 2.30 Uhr in der Früh. Michaela Seitner und Angestellte Maria Venczel starten mit der Teigherstellung. Um 5 Uhr geht es unter der Mithilfe von allen Mitarbeitern dann richtig los. Gebacken werden zwei Sorten Hausbrot, diverse Sorten Kornbrot, Gebäck und Mehlspeisen. Die Bäckerei ist gleichzeitig ein kleiner Gemischtwarenladen und bietet zusätzlich Milch, Joghurt, Eier, Honig, Kaffee, Limonaden und Zeitungen zum Kauf an.

Persönlicher Kundenkontakt macht Erfolg aus

Der persönliche Kontakt zu ihren Kunden ist Familie Seitner sehr wichtig. Einen großen Teil ihrer Kundschaft kennt sie per Namen und bereits seit vielen Jahren. Ein Umstand, der den Einkauf in der Bäckerei zum Vergnügen macht. Für den Kauf von Proviant und kleinen Naschereien kommen Schüler auf ihrem Schulweg gerne in der Bäckerei vorbei. Eine Kurzparkzone auf der anderen Straßenseite ermöglicht den problemlosen Bäckereibesuch mit dem Auto.

Beliebte Klassiker und neue Kreationen im Angebot

Zu den beliebtesten Mehlspeisen der Kunden zählen Topfengolatschen sowie Mohn- und Nusskipferl. In der Backstube probiert Michaela Seitner immer wieder neue Kreationen aus, die bei Gefallen ins Sortiment aufgenommen werden.

