Erfolg nicht dem Zufall überlassen

Ende der Siebzieger übernahm Johann Gegenbauer eine kleine Gärtnerei und begann Schnittblumen für den Blumengroßmarkt zu produzieren. Kurz danach, Mitte der Neunziger, startete seine Frau Gertrud den Blumenhandel. Dieser sollte durch den Import, An- und Verkauf von Schnittblumen die Gärtnerei unterstützen.

Nun hat schon die zweite Generation die zwei Familienunternehmen übernommen. Während sich der Sohn der Gründer Alexander Gegenbauer um die Gärtnerei kümmert, hat seine Frau Barbara den Blumenhandel von ihrem Schwiegervater übernommen und gab ihm den Namen „Die Blumarie“. „Ich habe immer gesagt, dass ich einen Namen will, wenn ich die Firma übernehme“, erklärt die gelernte Floristin. Die Inspiration kam vom Namen ihrer Tochter.

Zusammenarbeit als Familientradition

Dass eine Meisterfloristin den Sohn eines Gärtnereibesitzers kennen gelernt hat, ist kein Zufall. Barbara Gegenbauer und ihr Mann haben sich in der Gartenbauschule in Langenlois getroffen. Sie wurden damals zu einem Paar und sind seitdem ein Team, nun auch beruflich. „Der Blumenhandel und die Gärtnerei unterstützen sich gegenseitig. Das haben auch meine Schwiegereltern schon so gemacht“, erklärt die 42-Jährige. Dabei importiert der Blumenhandel beispielsweise Ware. die die Gärtnerei momentan nicht anbauen kann. Gleichzeitig liefert die Gärtnerei der Blumarie saisonale Blumen aus Österreich. So bessert man sich gegenseitig das Sortiment auf.

Die Blumarie verkauft ihre Ware am Blumengroßmarkt in Inzersdorf an kleinere Blumengeschäfte. Außerdem kümmert sich Barbara Gegenbauer um ein paar private Stammkunden. „Damit ich die Floristik nicht vergesse“, erklärt sie.

Importiert werden die Blumen aus verschiedenen Ländern, wie Holland und Italien. Die Kontakte dorthin haben schon Gertrud und Johann Gegenbauer aufgebaut. So kriegt die Blumarie zum Beispiel genau die Santini aus Holland und Gerbara aus Italien, die gerade gebraucht werden.

