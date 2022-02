Fotostudio in vierter Generation

Seit 1951 ist der Familienbetrieb von Thomas Gnaser mit einer Filiale in Pressbaum vertreten. Mit der Kombination aus Fotografie, Fotohandel und der Foto-Ausarbeitungsschiene wurden jahrzehntelang zahlreiche Kundenwünsche erfüllt.

Vor über 25 Jahren übernahm Thomas Gnaser den Betrieb

Thomas Gnaser übernahm 1995 den familiären Betrieb von seiner Mutter. Mit der technischen Entwicklung der digitalen Fotografie entwickelte sich sein Kerngeschäft verstärkt Richtung Fotografie. Noch vor Jahren machten Entwicklungen und Ausarbeitungen von Kundenfotos über 80 Prozent des Auftragsvolumens aus.

Seine Filialen in Purkersdorf, Tulln und im Auhof Center waren jeweils mit einem Labor für die Fotoentwicklung ausgestattet. Wegen gesunkener Nachfrage trennte sich Gnaser von seinen Filialen und betreibt seitdem ausschließlich den Standort in Pressbaum. Seither konzentriert sich Gnaser auf seine Arbeit als Fotograf und bietet nebenbei die Digitalisierung von alten Fotos, Dias, Filmen und Tonträgern an.

Als Fotograf ist er für Hochzeiten und Feiern aller Art, das Herstellen von Pass-Fotos und – sein Lieblingsgebiet – die Porträtfotografie buchbar. Egal ob im Studio oder „On Location“ (vor Ort) – Gnaser ist mit Herz und Seele dabei.

Drohnenfotografie und Drohnenpilotenschein

Vor einigen Jahren machte Gnaser den Drohnenpilotenschein und bietet seither Firmen- und Privatkunden Kurzfilme und Fotos per Drohne an. „Ich habe den Drohnenpilotenschein gemacht, um über bebautem Gebiet fliegen zu dürfen. Die Drohne ist bei der Austro Control (Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt) registriert, versichert und ich darf bis zu einer Höhe von 18 Metern auch in bebautem Gebiet aufsteigen“, erklärt Gnaser.

Für Immobilienmakler Rudi Dräxler war er mit der Drohne bereits im Einsatz. Trotz der Konkurrenz guter Handykameras kann sich Gnaser den gelernten Fotografen mit Know-how und professioneller Ausrüstung aus der Berufswelt nicht wegdenken.

