„Fröhlich und a bisserl verrückt “

Seit 148 Jahren besteht das Warenhaus Weiss am Hauptplatz in Purkersdorf. Anton Weiss, der den Familienbetrieb 1874 gründete, verkaufte damals Hafer für die Pferde der Postkutsche nach St. Pölten. 1906 gab Anton das Warenhaus an seinen Sohn Josef weiter. Josef Weiss machte es sich zur Aufgabe, 1912 das Geschäftsgebäude aufzustocken. Er erweiterte auch das Sortiment auf Lebensmittel, Waschpulver und andere Haushaltsmittel. Dadurch wuchs das Geschäft zu einem kleinen Warenhaus.

Mit 68 Jahren übergab Josef Weiss den Betrieb an die Frau seines Sohnes, Maria Weiss, weil sein Sohn Josef nicht geschäftstüchtig genug war. Seine Tochter führte nebenbei eine Lotto-Toto-Kollektur. Auch in dieser Generation wurde das Sortiment erweitert auf zum Beispiel Textilien und Linoleumböden. Das Portal, wie oben zu sehen, wurde 1962 erneuert, „um unseren Kunden die Vielfalt der Waren besser zu präsentieren“, so Bernhard Weiss. 1964 wurde das Gebäude noch einmal umgebaut, um Platz für ein noch größeres Angebot zu schaffen.

Ab 1975 leitete Maria Weiss‘ Sohn Sepp Weiss den Familienbetrieb und führte abermals einen Umbau durch. Ab diesem Jahr wurden auch Eisenwaren, Haushaltsküchengeräte und Farben geführt. Sepp schloss sich 1994 mit dem Betrieb einer europaweiten Einkaufsgemeinschaft an, die über 2.500 Mitglieder zählt. Mittlerweile hat das Warenhaus Weiss ein Sortiment von rund 50.000 Artikeln, die bestellt werden können, vor Ort lagert das Geschäft 8.000 verschiedene Stücke.

Seit 2004 führen Bernhard und Sylvia Weiss das Warenhaus in fünfter Generation. Auch sie erweiterten das Geschäft um 80 Quadratmeter, um Platz für ihre Angebote zu schaffen. Die beiden sind stolz, einen der ältesten Nahversoger in Purkersdorf zu führen und halten die Tradition des Betriebs in Ehren. „Wo auch noch Zeit für ein kurzes Tratscherl mit ihren Kunden bleibt“, so bewirbt das Paar seinen Betrieb. Mittlerweile bieten sie Haushaltsartikel, Elektrogeräte aller Art, Gartenartikel, Schrauben ... an, aber auch Sonderwünsche sind willkommen.

