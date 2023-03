Kundennähe in dritter Generation

1955 gründete Josef Mann das Autohaus Mann als Ein-Mann-Betrieb in Pressbaum. Heute, 68 Jahre später, führt seine Enkeltochter Martina Puhm mit ihrem Ehemann und ihrem Bruder das Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern.

Josef Mann startete das Autohaus-Projekt damals auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern, die ein Wirtshaus im Ort besaßen. Das Unternehmen begann als Werkstätte, aber schon zwei Jahre später wurde das erste Auto verkauft.

In den Sechziger und Siebziger Jahren wuchs das Unternehmen stetig. Marken wie Volvo, Fiat, Ford und BMW werden verkauft und Manns Söhne Erwin und Josef steigen als Mechaniker und Autoverkäufer in das Familienunternehmen ein. Auch die Ehefrau von Josef Mann jun. begann im Betrieb zu arbeiten.

Durch den Zuwachs des Autohauses musste immer wieder ausgebaut werden. Dadurch konnten 14 Neu- und Gebrauchtwagen vor Ort präsentiert werden. Außerdem waren Mitte der Siebziger 45 Mitarbeiter im Autohaus Mann beschäftigt.

In den Achtziger und Neunziger Jahren wurden weitere Grundstücke angekauft und die Söhne des Gründers arbeiteten an der Modernisierung des Unternehmens.

Seit 2000 ist Geschäftsführerin Martina Puhm im Familienunternehmen tätig. „Ich habe mir das gut überlegt, aber es war für mich klar, dass ich das machen möchte und machen werde“, so die Geschäftsführerin. 2014 übergab ihr Vater den Betrieb an die dritte Generation.

Ab 2000 wird auch ständig weiter an der Modernisierung des Unternehmens gearbeitet. Neue Herausforderungen wie das Programmieren in der Automobilbranche bringen immer wieder Veränderungen. Seit 2013 setzt der Betrieb auch auf Öko-Strom und bezieht einen Großteil davon aus der eigenen Photovoltaikanlage.

Doch eines hat sich in den letzten 68 Jahren nicht verändert: „Wir sind ein Familienbetrieb mit persönlicher Kundenbetreuung, das ist uns wichtig. Das macht uns aus“, so Puhm.

