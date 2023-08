Seit 1925 alles Chefsache

1925 gründete Franz-Josef Bannauer das Unternehmen Holz-Bau Bannauer. Seitdem ist der Betrieb in Familienbesitz, wird seit 1997 von Enkel Alfred Bannauer geführt.

Holz-Bau Bannauer realisiert Projekte wie Um- und Neubauten von Kleingartenhäusern, Zubauten, Wintergärten, Pergolen und mehr. „Wir machen alles aus Holz”, erzählt Chefin Manuela Bannauer.

Die Gründung des Unternehmens begann mit einer Liebesgeschichte. Franz-Josef war nämlich kein gebürtiger Mauerbacher. Doch als er im Ort war, um einen Stall zu reparieren, verliebte er sich in eine Mauerbacherin. Der Liebe wegen zog er um und gründete in Mauerbach seinen Betrieb.

Alfred Bannauer ist im Unternehmen aufgewachsen. Nach seinem Großvater übernahm sein Onkel Franz Bannauer, ehemaliger Bürgermeister von Mauerbach, das Unternehmen. Während seiner Ausbildung in der HTL Mödling absolvierte Alfred Bannauer alle Praktiken im Familienbetrieb. 1987 stieg er als fixer Mitarbeiter ein – und zehn Jahre später wurde er dann Chef. Obwohl der Betrieb grundsätzlich viele verschiedene Holzbauprojekte übernimmt, liegt das Spezialgebiet bei Kleingartenhäusern.

Qualität und bemühter Service an erster Stelle

Manuela Bannauer gibt an, dass ungefähr 80 Prozent aller Projekte des Unternehmens Kleingartenhäuser sind. In der Umgebung von Wien sei diese Art von Haus sehr beliebt. „Wir wissen genau, was die Behörden wollen“, erklärt sie. Holz-Bau Bannauer bietet Fertigteilhäuser zur Auswahl, die allerdings in jedem Bauabschnitt individuell angepasst werden können. Chef Alfred Bannauer nimmt sich für jeden Kunden persönlich Zeit. „Unsere Häuser werden nicht maschinell, sondern mit der Hand hergestellt“, erläutert Manuela Bannauer. Ob nur der Rohbau oder ein schlüsselfertiges Haus, alles ist möglich. Alle Materialien, die verwendet werden, kommen aus Österreich.

Jedes Projekt wird mit Sorgfalt und Materialien aus Österreich durchgeführt. Foto: Holz-Bau Bannauer

Daten & Fakten

Holz-Bau Bannauer GmbH

Geschäftsführer: Alfred Bannauer

Seit 1925, geführt in dritter Generation.

Hauptstraße 90

3001 Mauerbach

01/5772640

office@holzbau-bannauer.at

www.holzbau-bannauer.at

Statement

Andreas Kirnberger, WKNÖ, Außenstellenobmann. Purkersdorf Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.