Wirtshaus und Kulturtreffpunkt

Anton Klaghofer, Roland Mayers Ururgroßvater, und seine Frau Anna Maria übernahmen Mitte des 19. Jahrhunderts das Gasthaus auf der Passhöhe zwischen Neulengbach und Wien. Hier kehrten die Fuhrwerker ein, nachdem sie den steilen Anstieg hinter sich gebracht hatten. Nach mehreren Verpachtungen erbte die Familie Berger (ehemalige Klaghofer) in den 20er-Jahren das Gasthaus und betrieb die Gastwirtschaft, bis sie von Mayers Großeltern Anton und Wilhelmine Klaghofer 1951 zurückgekauft wurde. Mayers Mutter Wilhelmine übernahm 1980 das Gasthaus. Der große Saal im ersten Stock wurde für Bälle und große Veranstaltungen genutzt.

Roland Mayer half bereits im zarten Alter von acht Jahren an den Wochenenden beim Servieren mit. Er schloss 2000 die Tourismusschule in St. Pölten (heute: HTS) ab und zog in die weite Welt. Zuerst schlug es ihn nach Tirol, Ischgl, Hochfügen, Bad Ischl und Wien, wo er bei bekannten Köchen wie Alex Fankhauser oder Reinhard Gerer seinen Horizont erweiterte. Darauf folgten drei Jahre in einem Hotelresort auf den Bahamas. 2009 kam Mayer zurück in die Heimat, um das Gasthaus weiterzuführen. „Ich bereue diesen Schritt nicht. Ich wäre im Ausland nicht glücklich gewesen, wenn zuhause das Gasthaus zugesperrt hätte“, erklärt er.

Seit 2011 ist er für den Stadtsaal Pressbaum zuständig. Hier finden große Veranstaltungen statt. Seit 2012 kooperiert er mit der Vereinsmeierei, gemeinsam sind sie als Bühnenwirtshaus „vereinsMAYERbühne“ kultureller Nahversorger der Region.

Kulinarisch bietet Mayer Hausmannskost und Ausgefallenes an. Die Kulturveranstaltungen werden am Buffet thematisch widergespiegelt. „Ohne die Zusammenarbeit mit der Vereinsmeierei würde mein Betrieb heute sicher anders ausschauen“, ist Mayer froh über die Entwicklung. Neben der Standardkarte gibt es saisonale Spezialitäten und Schwerpunkte wie Gansl- und Entenwochen oder Heringsschmaus. Seine Mitarbeiter kommen zu 90 Prozent aus der eigenen Lehrlingsausbildung. Aktuell sind zwei in Ausbildung.

