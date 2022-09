80 Jahre Qualitäts-Handwerk

„Wir sind qualitätsbewusst, von der Materialauswahl für unsere Verarbeitung bis hin zu unserer Personalstruktur“, beschreibt Geschäftsführer Peter Miskulnig seinen Handwerksbetrieb. Die Firma Stiburek gab schon der Karlskirche in Wien einen neuen Anstrich und zeichnet auch für den neuen Look des Wiener Konzerthauses verantwortlich.

„Stiburek hat seit seinem Bestehen sicher schon über eine Million Quadratmeter wärmedämmende Fassade aufgebracht“, lacht der Geschäftsführer. Vor circa sechs Jahren erweiterte der Malerhandwerksbetrieb seine Kompetenzen um das Baugewerbe. Komplette Wohnbausanierungen mit hohem Qualitätsanspruch sind seither ebenfalls Teil des Firmengeschäfts.

Zur Geschichte des Unternehmens

Franz Stiburek senior gründete 1942 das Einzelunternehmen für Maler- und Lackiererarbeiten in der Sendnergasse in Schwechat. Zu seinen ersten Kunden zählte die Brauerei Schwechat. Auch Sohn Franz Stiburek junior arbeitete im Betrieb mit. Nach dem plötzlichen Tod des Gründers übernahm dessen Gattin Theresa Anna 1963 die Führung des Unternehmens. Bis zur Meisterprüfung ihres Sohnes durfte sie die Firma mit einer Ausnahmebewilligung leiten. Mit 21 Jahren übernahm Franz Stiburek junior 1964 den Meisterbetrieb. Er legte mit seinem Engagement die Grundlage für das erfolgreiche Unternehmen und wandelte es in eine modernere Gesellschaftsform, eine GmbH & Co KG, um.

Unter seinen neu gewonnenen Kunden befand sich auch die österreichische Fluglinie Austrian Airlines, für die Stiburek über viele Jahre hinweg Flugzeuge am Flughafen Wien lackierte. Die Dienstleistungspalette der Firma wuchs. Deshalb holte sich der Geschäftsmann im Jahre 2000 Verstärkung durch seinen Schwiegersohn Peter Miskulnig in die Unternehmensleitung. Miskulnig machte die Befähigungsprüfung für das Baugewerbe und ist mittlerweile Geschäftsführer des Unternehmens. Enkelin Nina Miskulnig arbeitet seit 2017 im Familienbetrieb mit und seit 2020 Prokuristin der Firma.

