Das freundliche Autohaus

Ob Jahresservice, §57a-Pickerlüberprüfung, Reifenservice für Winter und Sommer oder Schadensabwicklung nach einem Unfall, ABS Baumgartner in Schwechat erledigt jedes Anliegen zuverlässig und schnell. Auch Neu- & Gebrauchtwagen kann man hier zu guten Preisen kaufen.

Das „Motorzangln“ liegt der Familie Baumgartner im Blut. Schon Großvater Franz Baumgartner eröffnete 1936 in Himberg eine Werkstatt. Sein Sohn Franz Baumgartner junior machte sich 1977 in Schwechat mit einem Kfz-Betrieb selbstständig. „Seit 46 Jahren sind wir in Schwechat vor Ort und als ,Ihr freundliches Autohaus Baumgartner' bekannt“, so der Betriebsgründer. Der Slogan stamme von seiner Frau Katharina, verrät er stolz. 2011 übergab Baumgartner seiner Tochter Doris und ihrem Ehemann Norbert Bareck die Geschäftsführung und genießt seither gemeinsam mit seiner Katharina den Ruhestand.

Doris Bareck-Baumgartner schloss zuerst die dreijährige HLW in Biedermannsdorf ab und startete anschließend eine Kfz-Mechaniker-Lehre. In der Berufsschule lernte sie ihren Ehemann kennen, 1996 machten die beiden gemeinsam die Kfz-Meisterprüfung. Seit 13 Jahren führen die Eheleute das ABS Autohaus Schwechat mit viel Engagement, Kompetenz und Freude. „Mein Mann kümmert sich um den technischen Bereich, ich mich um die Organisation und die Firmenführung“, verrät die Geschäftsfrau. Auch die dritte Generation ist schon am Weg, um zukünftig ins Unternehmen einzusteigen. Tochter Carina startet gerade ihr Bachelor-Studium für Wirtschaftsberatung an der FH Wiener Neustadt. „Wir sind ein Familienbetrieb, bei uns zählt der Mensch“, so Bareck-Baumgartner. 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen zum Autohaus-Team. Der treueste Mitarbeiter, Franz Porocnik, ist schon seit 44 Jahren dabei. Und auch Lehrlinge bildet der Kfz-Betrieb aus. „Drei zukünftige Automechaniker lernen gerade bei uns“, bestätigt Kfz-Meister und Firmenleiter Bareck.

Vorderer Eingangsbereich des Autohauses Baumgartner in der Wienerstraße 41 in Schwechat. Foto: Brigitte Wimmer

Daten & Fakten

ABS Autohaus Baumgartner Schwechat

Gegründet 1977, geführt in zweiter Generation.

Adresse: Wienerstraße 41, 2320 Schwechat

Telefon: 01/7078320

Mail: office@abs.co.at

Web: www.abs.co.at

Öffnungszeiten: Mo bis Do, 7 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16.30 Uhr. Fr 7 bis 12 Uhr

Statement

Fritz Blasnek, WKNÖ Außenstellenobmann Schwechat. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.