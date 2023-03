Edle Uhren meisterhaft repariert

„Unser Fokus liegt auf formschönen Schmuck und Uhren“, so der Schwechater Uhrmachermeister Thomas Woller. Er präsentierte beim NÖN-Lokalaugenschein Design-Ringe von Anna Maria Cammilli aus Florenz, 14- und 18-karätigen Goldschmuck des Designs Palido, Pandora-Schmuck aus Kopenhagen, bunte Flik-Flak-Armbanduhren für Kinder und elegante Chronometer für Damen und Herren in verschiedenen Designs und Ausführungen.

Der Meister seines Faches prüft, repariert und wartet mechanische und elektronische Klein- und Großuhren aller Typen und Marken. „Ich bin auf analoge Uhrwerke spezialisiert, versuche aber jede Lieblingsuhr wieder instand zu setzen“, so der „Uhren-Engel“.

Familienbetrieb seit 68 Jahren

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja Woller führt er das Geschäft am Hauptplatz in Schwechat seit 23 Jahren. Die beiden folgen aktuellen Trends bei Hochzeitsschmuck sowie edlem Gold & Silber-Design und erlangen stetig neue Zertifizierungen zur weiteren Spezialisierung für wertvolle Uhren und Schmuckstücke. „2000 habe ich die Firma von meiner Mutter Irmgard Woller (geborene Engel) übernommen“, erinnert sich der 53-jährige Schwechater.

Gegründet haben das Geschäft, seine Großeltern, Uhrmacher Franz Engel und dessen Gattin Margarethe, 1955 in einer ehemaligen Tabaktrafik im Haus des alten Bezirksgerichtsgebäudes am Hauptplatz. 1962 baute Franz Engel ein provisorisches Ausweichlokal für sein Geschäft am Hauptplatz, denn das alte Bezirksgerichtsgebäude wurde abgerissen. An seine Stelle kam ein neues Gebäude mit einem größeren Geschäftslokal für den „Uhren-Engel“.

Das Bezirksgericht zog ins Schloss Altkettenhof und als neuer Nachbar kam die Bezirkshauptmannschaft ins Gebäude. 1975 übernahm Tochter Irmgard das Juweliergeschäft. Seit 1988 wirkte Sohn Thomas Woller im Betrieb mit, den er 2000 übernahm. Seit Jänner 2023 ist auch dessen Sohn Tobias in vierter Generation im Juweliergeschäft tätig.

