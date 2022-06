Höchste Qualität seit 70 Jahren

Beginnend in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts vollzog die Firma Trabitsch einen großen Wandel. Gegründet vom lokalen Delikatessenhändler Karl Trabitsch, wuchs der Betrieb in den Jahrzehnten zum modernen und renommierten Catering-Unternehmen. Tochter Martina Vlcek-Trabitsch führt das Unternehmen in zweiter Generation.

„Höchste Qualitätsstufe der Lebensmittel, verfeinert mit innovativer kulinarischer Raffinesse, exzellentem Geschmack, serviert mit Professionalität und einem Herz für unvergessliche Gaumenfreuden, das ist unser Credo!“, erklärt die Unternehmerin den Erfolg.

Trabitsch Catering wurde mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet, legt Wert auf einen bewussten Umgang mit Erzeugnissen aus regionalem Anbau und forciert nachhaltige Prozessabläufe und kurze Lieferketten.

Mit dem Bau der neuen Firmenzentrale 2020 in der Klederingerstraße 14 setzte das Catering-Unternehmen auf Vergrößerung und Weiterentwicklung. Der neue Betriebsstandort eröffnete mit modernsten Standards auf einem mehr als 7.000 m² großen Grundstück eine 3.000 m² große Produktionsfläche in Schwechat. Hier arbeiten 70 Mitarbeiter.

Im Jahr der Halleneröffnung wurde auch die Trabitsch Businessgroup gegründet. Unter dieser Dachmarke entwickelte das Unternehmen verschiedene Geschäftsfelder wie Luxxury Catering oder Oma´s Kochtopf (hochwertige Produkte im Glas für den Convenience Bereich) und entwarf den erst kürzlich eröffneten Shop „Trabitsch – A World of Delicious Food“, einen Shop für Delikatessen aus aller Welt, in der Wiener Innenstadt (Himmelpfortgasse 13).

Die Trabitsch Business Group ist fixer Partner zahlreicher Locations und seit Kurzem auch kulinarischer Partner der Steffl-Arena, Zuhause des Eishockey-Teams Vienna Capitals.

Gerhard Hirsch, Hauptgeschäftsführer des Familienunternehmens, sieht den Erfolg im Angebot hochwertiger Qualität zu fairen Preisen. „Mit jeder neuen Saison führen wir diese Erfolgstory weiter fort“, so der CEO.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ