Mehr als 130 Jahre Erfahrung

Seit der gelernte Uhrmacher Otto Steiner aus Prag im Jahre 1891 die Schwechater Kabelwerke in der „Pappelmühle“(einer ehemaligen Spinnerei) gründete, ist das Unternehmen sehr gewachsen. Es entwickelte sich eine ganze Firmengruppe – die SKB-GROUP, bestehend aus den Schwechater Kabelwerken (SKW) sowie der PRAKAB (einem Spezialkabelwerk für Energie- und Eisenbahnsicherungskabel in Prag), der IKK (Werk für Energie- und Sicherheitskabel in Kiew) und der ICS (Werk für hochwertige Industrieleitungen in Nitra/Slowakei).

1906 übernahm Steiners Schwiegervater Heinrich Eger aus finanziellen Gründen die Kabelfirma. Eger holte 1912 Emil Kolben, den Chefingenieur des amerikanischen Erfinders T. A. Edison, ins Boot. Dieser sorgte mit seinem technischen Know-how für weitreichende Modernisierungen.

Seit 1990 führen Otto Steiners Urenkel Alexander und Christoph Tremmel die Firmengruppe in fünfter Generation und sind kompetente Ansprechpartner für ein breites Kabelspektrum. Insgesamt beschäftigt die SKB-GROUP international rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat einen Umsatz von 307 Millionen Euro im Jahr. 30 Prozent des Umsatzes werden im österreichischen Werk in Schwechat generiert.

Über das Schwechater Werk

Den Gründerstandort in Schwechat leiten aktuell die beiden Geschäftsführer Wolfgang Nuspl und Robert Vodnek: „Es ist der Anspruch des Unternehmens, ausgezeichnete Produkte zu liefern und individuelle Lösungen zu ermöglichen.“ Kunden der Schwechater Kabelwerke schätzen das produktive Projektmanagement und das hohe technische Know-how, gepaart mit rascher Verfügbarkeit durch ein großes Lagervolumen.

Das mache das Unternehmen, so die Geschäftsführer, zu einem erfolgreichen Logistik- und Kundenzentrum. „Unser permanentes Lagersortiment umfasst ungefähr 3.000 Typen an Energieleitungen, Nachrichtenkabeln und Industriekabeln, auf einer Lagerfläche von 40.200 m², die nach Wunsch ,just in time‘ geliefert werden können“, weiß Nuspl.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ