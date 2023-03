Meisterbetrieb für jede Kfz-Marke

In großen Lettern kann man den Firmennamen Nedim an der Schwechater Kfz-Halle von Nedim und Jovanka Omerovic lesen. Die beiden bieten in der Zwölfaxinger Straße 3 einen 24-Stunden-Abschleppdienst, ein Ersatzwagenservice, Mietautos, Garagenbergungen, Hol- und Bringdienste und Stellplätze an. 2014 eröffnete die Familie Omerovic auch eine Kfz-Fachwerkstätte eben dort. Der Meisterbetrieb ist befähigt §57-Pickerl bis zu 3,5 Tonnen auszustellen.

„Wir haben viele Stammkunden und reparieren pro Woche circa 40 Autos“, berichtet Jovanka Omerovic. Das Unternehmen besitzt Werkzeuge für alle Marken und bietet auch Getriebespülungen für Automatik-Fahrzeuge an.

Wie alles begann

Nedim Omerovic flüchtete 1992 aus Bosnien nach Österreich. Noch im selben Jahr startete er, 15-jährig, eine Kfz-Lehre bei Pappas Auto GmbH in Wiener Neudorf (die Firma ist auf Mercedes-Benz spezialisiert). Nach der Gesellenprüfung wechselte der Bosnier zu Smoliner (VW/Porsche) nach Wien-Erdberg und absolvierte dort seine Meisterausbildung. In Wien legte Omerovic auch eine Unternehmerprüfung für Güterbeförderung ab. Seine Frau Jovanka lernte Einzelhandelskauffrau und eignete sich Wissen zur Buchhaltungsführung und zu Personalverrechnung an. „Josi ist unsere Organisatorin und Drehscheibe im Officebereich“, meint Nedim Omerovic stolz bei der Betriebsführung.

Mittlerweile arbeiten schon zwei der drei Söhne des Unternehmerpaars im Betrieb. Adnan Omerovic, der Erstgeborene (24 Jahre alt), absolvierte die HAK-Matura, ist Kfz-Meister und studiert neben der Arbeit im Familienunternehmen Maschinenbau an der TU Wien. Sein Bruder Benjamin (21 Jahre) lernte Bürokaufmann und Kfz-Mechaniker im Familienbetrieb. Er besitzt, wie auch Nedim und Adnan Omerovic, die Kraftfahrzeug-Führerscheine C und E. Emil, der jungste Sohn, ist 8 Jahre alt. Auf die Frage, ob er ebenfalls einmal im Familienunternehmen mitarbeiten wird, antwortet der Bub lachend: „Natürlich, ich werde einmal der Chef von allen!“

