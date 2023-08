Natursteine aus aller Welt

Mit großem Vertrauen legt das österreichische Bundesdenkmalamt die Restaurierung vieler historischer Bauwerke in die professionellen Hände des staatlich ausgezeichneten Schwechater Steinmetzbetriebes Johann Schaden GesmbH. Im Oktober 2022 finalisierte die Firma die Restauration des Parlamentsgebäudes. Prunkräume, Friese und Säulenkapitelle wurden hier gekonnt instand gesetzt. Auch für das Schloss Hof, für die Orangerie Schloss Schönbrunn, die Akademie der Bildenden Künste und die ganze Wienflussverbauung des Stadtparks in Wien war der Rannersdorfer Steinmetzbetrieb im Einsatz. „Unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber schätzen es sehr, dass wir unsere Baustellen persönlich betreuen und ressourcenschonend arbeiten“, verrät Geschäftsführer Emanuel Schaden. Er ist der jüngere Sohn von Firmengründer Johann Schaden.

Steindesign für innen und außen

„Ob Fassaden, Terrassen, Gartenwege, Stiegen, Poolbereiche, Steinmauern oder Steinmöbel, wir bieten individuelle Lösungen für Außen- und Innenräume“, so der Geschäftsführer. Mit Naturstein lassen sich Küchenarbeitsplatten, Wandverkleidungen sowie wunderschöne Bäder oder auch Boden- oder Stiegenbeläge realisieren. Wenn es gewünscht ist, übernimmt die Firma Johann Schaden GesmbH jedes Projekt, von der architektonischen Planung bis hin zur technischen Ausführung.

Wie alles begann

Der Waldviertler Bautechniker und Steinmetz Johann Schaden arbeitet als junger Mann bei einem Architekten in Linz. 1980 zog er mit seiner Gattin Margarete und dem dreijährigen Thorsten nach Wien. 1982 wurde Emanuel geboren und 1987 machte sich Schaden in der Steinindustrie selbstständig. 1997 übersiedelte der Steinmetz nach Niederösterreich und baute in Rannersdorf auf 6.700 m² eine Produktionshalle, ein Büro und eine Schaugalerie. Die Firma Schaden hat auch die Grabdenkmäler für Manfred Deix und Gottfried Kumpf gestaltet.

Auf 400 m² bietet dieJohann Schaden GesmbH eine Galerie an internationalen Natursteinen mit wunderschöner Struktur. Steine aus Brasilien, Madagaskar und aus vielen Teilen Europas sind hier ausgestellt. Foto: Schaden

Daten & Fakten

Johann Schaden Ges.m.b.H.Gegründet 1987, zweite GenerationReinhartsdorfgasse 19a2320 Schwechat-Rannersdorf01/7063888, Fax -18office@naturstein-schaden.atwww.naturstein-schaden.at

Mo bis Fr: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 UhrSa: 8 bis 12 Uhr

