Partner für Jobs & Personalsuche

„Unser Modell der Zeitarbeit bedeutet gleichzeitig Sicherheit und Flexibilität für Arbeitnehmer und Unternehmer“, ist Firmengründer Otto Ressner überzeugt.

Die Palette an Dienstleistungen des Familienbetriebs umfasst Personalbereitstellung, Beratung, und Jobvermittlung. Das bedeutet für Firmen, rasche Reaktion auf betriebliche Veränderungen, prompte Bereitstellung von Arbeitskräften und bei Arbeitskräfteüberlassung, auch mehr Flexibilität in der Einsatzplanung.

1991 startete Otto Ressner als „Arbeitskräfteüberlasser“ mit einem Büro am Areal der Himberger Straße 11 in Schwechat. Doch schon 1993 gründete er gemeinsam mit Ehefrau Anna die Ressner Industrieanlagenbau GmbH. Da sich die Geschäftsfelder erweiterten, benannte die Familie den Betrieb bald in Ressner Personaldienstleistung GmbH um.

2005 Gründung zweiter Firma

Sohn Marco Ressner, Ingenieur für Gebäudetechnik mit einem Masterstudium für Personalmanagement, stieg 2003 ins Unternehmen ein. Gründete aber schon 2005 mit der Familie die Ressner Facility Management GmbH. Diese bietet Objektbetreuung sowie Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungs- und Klimaanlageninstallation.

2005 errichteten die Geschäftsleute auch ein neues Bürogebäude in der Wienerstraße 30, welches 2007 bezogen wurde. Ressners zweiter Sohn Dorian stieg 2007 ins Unternehmen ein. Er absolvierte davor ein Masterstudium für Management und IT an der Uni Krems. Vor zwei Jahren übergaben Otto & Anna Ressner die Firmenanteile an ihre Söhne.

Ressner vermietet Immobilien

Zusätzlich zu den Dienstleistungsfirmen für Personalsuche und Gebäudebetreuung stellt die Familie auch Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Apartments & Zimmer zur Verfügung. „Durch unseren 24-Stunden-Self-Check-In sind die Zimmer und Apartments jederzeit beziehbar“, so Marco Ressner, „bei uns übernachten Monteure genauso wie Gäste, die ihr Zimmer unkompliziert und preiswert nahe bei Wien buchen wollen.“

