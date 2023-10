Schnell, flexibel & genau

Das Autohaus Hausenberger ist Fachwerkstätte für Opel und Isuzu, verkauft Fahrzeuge dieser Marken und auch andere Neu- und Gebrauchtwagen. Der Familienbetrieb vertritt General Motors mit den Premiummarken Cadillac und Chevrolet und findet für jede Kundin und jeden Kunden den passenden mobilen Untersatz. Für 80 Prozent der Neuwagen gibt es auch schon eine Elektro-Variante.

Gerade haben die Hausenberger-Reifenumstecktage für die Wintersaison 2023/24 begonnen. „Expresstermine zum Räderwechsel kann man ganz einfach online auf unserer Homepage buchen“, verrät Johannes Hausenberger junior. Er besuchte die HTL für Fahrzeugtechnik und absolvierte den Master für Management (KMU Übernahme & Fortführung). „Meine Geschwister ergriffen andere Berufe, doch mich interessierte nur unser Betrieb“, so der 27-Jährige. Er gründete 2019 die Housemountain Gmbh und plant, bei Betriebsübernahme beide Firmen zu fusionieren.Wie alles begann1968 gründete Johannes Hausenberger (der Großvater) das Autohaus in der Klederingerstraße 112. Leider starb der Unternehmer sehr früh und sein Sohn Johannes Hausenberger (der Zweite) musste schon 1982, mit knapp 18 Jahren, die Führung des Autohauses übernehmen. Denn nur drei Jahre war es der Witwe Hausenberger erlaubt den Betrieb provisorisch weiterzuführen. Später unterstützte Ehefrau Helga ihren Mann und leitete die Betriebsbuchhaltung. Vielleicht ist der frühe Tod des Großvaters auch ein Grund dafür, dass Johannes Hausenberger sein Unternehmen in zwei Jahren schon an seinen namensgleichen Sohn weitergeben möchte.

Sohn Florian (25 Jahre) ist Berufsfeuerwehrmann und Tochter Elisabeth (29) in der Gastronomie tätig. Beide helfen, wenn viel Arbeit anfällt, gerne mit im Autohaus. „Unsere Mitarbeiter und die familiäre Unternehmenskultur sind die Säulen unseres Erfolges“, steht für die ganze Familie Hausenberger fest.

Daten & Fakten

Autohaus Hausenberger GmbH gegründet 1968 geführt in 2. Generation-

Adresse: Klederingerstraße 112, 2320 Schwechat/Kledering

Telefon: 01/7078406

E-Mail: office@auto-hausenberger.at

Web: www.auto-hausenberger.at

Öffnungszeiten: Mo bis Do, 7 bis 17 Uhr; Fr, 7.30 bis 12 Uhr; Sa nach Terminvereinbarung.

Außenansicht Autohaus Hausenberger in der Klederingerstraße 112. Foto: Brigitte Wimmer

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.