Sicherheitsprofis mit Erfahrung

Weitmann Security ist ein echter Familienbetrieb. Geschäftsführer Michael Weitmann führt das Unternehmen nun schon in dritter Generation. Sein Großvater Georg Weitmann sen. gründete 1977 das Sicherheitstechnikunternehmen in Himberg. Der Familienbetrieb feiert heuer sein 45- Jahr-Jubiläum. In den ersten Jahren konzentrierte sich das Geschäft auf Tresore und einfache Alarmanlagen, doch schon 1996, als Georg Weitmann jun. die Firma übernahm, nahm das Sicherheitsunternehmen technisch feiner ausgeklügelte Systeme zur Überwachung und zum Schutz von Eigenheimen und offiziellen Gebäuden ins Angebot.

„Unsere Alarmanlagen waren seit der Grenzöffnung nach Osten (1990) sehr gefragt“, erzählt Weitmann jun. Zur Sicherung vor Einbruch kamen schließlich auch noch Schutz vor Brand, Wasser- und Gasschäden hinzu (Gefahrenmeldeanlagen). Weitmann sicherte schon die Stadtbücherei und das Freizeitzentrum in Schwechat und so gut wie alle Gemeindegebäude in Himberg.

„Unser Hauptklientel sind aber Privatkunden, die ihr Eigenheim oder ihre Wohnungen schützen möchten“, so Weitmann jun. Zu den Kunden für ausgefeilte Sicherheitstechnik gehören natürlich auch Juweliere und Banken. „Wir helfen auch weiter, wenn Kunden mit Alarmanlagen anderer Firmen nicht mehr zufrieden sind oder diese zu kompliziert zu bedienen sind“, so der Sicherheitstechniker. Bei Weitmann kommen die Beratung, die Installa tion und der Service aus einer Hand. Das sei laut dem Fachmann ein großer Vorteil für den Kunden.

Geschäftsführer Michael Weitmann absolvierte die HTL Elektrotechnik in Mödling mit Auszeichnung und brachte topaktuelle Technik der Videoüberwachung und Smart-Home-Systeme ins Unternehmen: „Wir adaptieren auch ältere Anlagen und modernisieren diese individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Eigentümers!“ Weitmann Security arbeitet mit Verkabelungen ebenso wie mit Funk- und Hybridanlagen beider Komponenten. Seit 2021 ist der Betrieb befugt Lehrlinge auszubilden. Der erste Weitmann-Lehrling lernt hier seit einem Jahr.

