Verlässlich, flexibel & genau

Thomas Selberherr und seine Gattin Andrea Guga gründeten ihren Betrieb 2000 in Gramatneusiedl und verlegten 2006 den Firmenstandort nach Schwechat in die Himbergerstraße 62. Die Raumausstattergewerke beinhalten Tischler-, Bodenleger-, Maler- und Tapeziererarbeiten.

„Wir machen aber noch viel mehr Arbeiten für unsere Kunden“, so der 57-jährige Fachmann. Selberherr betreut seit über 30 Jahren die ART for ART Theaterservice GmbH (Staatsoper, Volksoper, Burgtheater) mit Bühnenbausanierungen und Bodenlegungen.

„Wir verlegen und sanieren aber auch Fischgrät-Parkett-böden, bauen Stiegenaufgänge und sorgen für professionelle Malerarbeiten in den Wohnungen unserer Kunden“, so Selberherr. In der Tischlerei der Firma werden auch Möbel und sonstige Tischlerarbeiten gefertigt.

Selberherr arbeitet sowohl in öffentlichen Bereichen als auch für private Kunden. So baute die Firma 2020 das Ausweichquartier des Parlaments, den Plenarsaal, im Redoutensaal der Hofburg und verlegte in der HTL St. Pölten Böden. Auf Selberherrs Homepage ist aber auch eine schöne freitragende Eichentreppe abgebildet, die Tischler des Betriebes für einen Privatkunden gefertigt haben

.Die ganze Familie gehört zum Team

Das Ehepaar Selberherr-Guga führt den Betrieb mit seinen Kindern im Familienverband. Selberherr ist auch Gründer einer Liegenschaftsverwaltung-GmbH und der weiteren Raumausstattungsfirma Parbox. Nach dem Umzug nach Schwechat im Jahre 2006 baute der Raumausstatter seinen Firmenstandort 2015 auf circa 2.000 m2 komplett neu aus. „Die Kunden schätzen uns wegen unserem Weitblick für das Wesentliche“, lacht der Geschäftsmann. „Das einzige Manko“, so Selberherr: „Ich bräuchte noch mehr gute Mitarbeiter!“

Außenansicht der Raumausstattungsfirma Selberherr in Schwechat. Foto: Brigitte Wimmer

Daten & Fakten

Selberherr Raumausstattung GmbH

Gegründet 2000, zwei Generationen im Betrieb

Himberger Straße 62

2320 Schwechat

01/7076232

office@selberherr.at

www.selberherr.at

Mo bis Do 7 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr, Fr 7 bis 12 Uhr

Statement

Fritz Blasnek, WKNÖ, Außenstellenobmann, Schwechat Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulisierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.