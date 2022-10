Wohnideen in höchster Qualität

Vor 67 Jahren gründete Otto Koch eine Baufirma in Schwechat-Rannersdorf. 1980 stieg der junge Ingenieur Manfred Leiner in Kochs Firma ein und übernahm sie 1985.

Die neue „Manfred Leiner Baumeister und Bauträger GmbH“ entwickelte sich zu einem erfolgreichen Unternehmen und realisiert damals wie heute zahlreiche Einfamilienhäuser, Kleingartenhäuser, Fassaden, Umbauten, Kirchenrenovierungen, Kindergärten, Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Leiner errichtete zum Beispiel die Kunsteislaufbahn der Stadtgemeinde Schwechat und renovierte die Stiftskirche in Margarethen am Moos. Auch die Wiener Gärtner zählen zum Stammkundenkreis des Unternehmens.

Jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz im Bauwesen

1985 heiratete Manfred Leiner. Maria, seine Ehefrau, gebar vier Töchter (Stephanie, Julia, Ricarda und Rosa). Mittlerweile sind neben den Eltern auch alle Töchter geprüfte Immobilientreuhänder, also Bauträger, Immobilienverwalter und Makler. Sogar die jüngste Tochter Rosa hat schon die Immobilientreuhänder-Prüfung abgelegt und hilft neben ihrem Studium fleißig mit.

„Aus unserer Leidenschaft, für die Menschen hochwertige Wohnqualität zu schaffen, entwickelte sich die Tätigkeit mit Immobilien“, meint Baumeister Manfred Leiner im NÖN-Gespräch. Seither werden laufend moderne Eigentumswohnungen und Familienhäuser in exklusiver Ausführung errichtet. Dank jahrelanger Erfahrung, fachlicher Kompetenz, aufgrund fundierter Ausbildung und ständiger Weiterbildung bietet das Unternehmen Wohnideen mit höchsten Qualitätsansprüchen.

„Unsere zufriedenen Stammkunden bestätigen die professionelle, kundenorientierte Arbeitsweise unseres Teams“, so der Baumeister. Das vielseitige Unternehmen spannt den Bogen von der Idee, der Planung, dem Bau bis hin zur Projektentwicklung und Vermarktung. Seit 2011 befindet sich das Büro- und Geschäftslokal der Immobilienwelt Leiner in der Himberger Straße 1 in Schwechat.

