Alles rund ums Automobil

Gegründet im Jahr 1930 von Josef Schirak senior als Landmaschinenhandel, hat Sohn Josef Schirak das Unternehmen im Jahr 1971 auf Automobile umgestellt. Zwei Jahre später verschlug es den Unternehmer von Herzogenburg nach St. Pölten, wo heute das Autohaus „Centro automobile“ in der Porschestraße 33 betrieben wird. Um eine Liegenschaft erweitert wurde 1983. In der Porschestraße 19 steht seither das Autohaus „SCHIRAK automobile“.

18 Jahre später erfolgte die Übernahme der Geschäftsführung durch Sohn Werner Schirak. Seither führt er mit seinen Kindern Theresa und Florian sowie deren Großcousin Christian die Geschäfte.

Vieles hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wofür der Familienbetrieb aber seit Tag eins steht, ist die Zufriedenheit seiner Kunden und Mitarbeiter.

Am Puls der Zeit seit Jahrzehnten

„Mein Großvater hatte damals zur richtigen Zeit den richtigen Riecher“, berichtet Enkelin Theresa Schirak vom jahrzehntelangen Unternehmenserfolg. Sie leitet nun in vierter Generation den Standort in der Porschestraße 19 und ihr Bruder das Autohaus „Schirak-Lehr GmbH“ in der Ratzersdorfer Hauptstraße 142.

Bereits zwölf Automarken vertritt die gesamte Unternehmens-Gruppe. „Gerade als Familienbetrieb ist es uns besonders wichtig, die Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen, die Beziehung zu ihnen zu pflegen und somit den besten Service mit großer Markenvielfalt bieten zu können“, betont Schirak. Neben der Vielzahl an Automodellen bietet das Unternehmen auch verschiedenste Serviceleistungen rund ums Auto an.

Besonders Augenmerk wird auch auf die Lehrlingsausbildung gelegt. Insgesamt 15 Lehrlinge sind zurzeit in den vier Schirak-Standorten beschäftigt.

„Die Auto-Branche ist fast genauso im Wandel wie vor 50 Jahren. Auch die Auswahl an elektrischen oder elektrifizierten Modellen steigt und somit auch der Bedarf an fachlich geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, stellt Theresa Schirak fest.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ