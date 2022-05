Am Anfang ein Pferdefuhrwerk

Sie war eine Besonderheit der damaligen Zeit. Firmengründerin Maria Josefine Gruber startete mit einem Pferdefuhrwerk mit der Zustellung der Milch in St. Pölten. „Sie hat dann auch die kaiserliche Post zugestellt“, berichtet Urenkerl Karl-Martin Gruber, heute Geschäftsführer des Unternehmens Gruber Transport & Logistik. Der 38-Jährige leitet das Unternehmen in vierter Generation mit seiner Lebensgefährtin Astrid Dirnegger.

Der Firmensitz war lange in der Lederergasse in der St. Pöltner Innenstadt. Nach dem Krieg kaufte Grubers Großvater Karl Gruber sen. den ersten Lkw und führte Transporte für die Firma Salzer durch. „Irgendwann wurde die Einfahrt in der Lederergasse zu klein und wir sind in die Linzer Straße an den heutigen Standort übersiedelt“, erzählt Gruber. 1972 entstanden die ersten Garagen und rund 20 Jahre später schließlich die erste richtige Logistikhalle mit Büro. 2002 folgte eine Erweiterung der Hallen mit der Möglichkeit, Gefahrengut (ADR) zu lagern.

Im nächsten Ausbauschritt entstand vor sechs Jahren ein Logistikpark mit einem neuen Bürogebäude. Und jetzt steht der nächste Entwicklungsschritt an. Mitte Mai fand der Spatenstich für ein Palettenlager mit 7.000 Stellplätzen statt. Auch an der CO2-Neutralität wird weiter gearbeitet. So wird der Energiebedarf aus Ökostrom gedeckt und nun folgt eine Photovoltaik-Anlage mit 250 kWp.

Technisch immer auf dem letzten Stand

„Wir legen Wert darauf, dass wir immer auf dem letzten Stand der Technik sind“, betont der Geschäftsführer. Bei den Lkw war die Firma Gruber Transport & Logistik Vorreiter in der Region und investierte in den ersten Euro-6-Lkw. Die Wagen werden zusätzlich regelmäßig gewartet oder getauscht. Vor vier Jahren investierte das Unternehmen in den ersten Erdgas(CNG)-betriebenen Lkw. Auch bei der Software geht das Familienunternehmen immer mit der Zeit. So sind alle Lkw mit Tablets ausgestattet, damit alle Belege und Unterlagen gleich elektronisch verarbeitet werden können.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ