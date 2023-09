Beste Küche seit 1903

Vom kleinen Wirtshaus zu einem bekannten Gasthof mit Hausmannskost, regionalen und saisonalen Gerichten sowie Fremdenzimmer – so entwickelte sich der Familienbetrieb „Gasthof Winkler“ in über 100 Jahren.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich 1903, machte sich ein kleines Wirtshaus am Mühlweg in St. Pölten erstmals einen Namen. Rudolf Kisler, Ururgroßvater von Franz Winkler junior, baute als gelernter Zimmermann an dieser Stelle ein Wirtshaus. Er kredenzte seinen Gästen einfache Gerichte wie Beuschel, Gulasch und Würstel. Seine Tochter Rudolfine heiratete Franz Winkler und übernahm gemeinsam mit ihrem Gatten den Gasthof. Sohn Franz Winkler wurde in die Gastrowelt hineingeboren. Er entschied sich für eine Koch-Ausbildung und sammelte in zahlreichen Häusern wie beispielsweise im Sacher Wissen und Erfahrung. Schließlich stieg er 1968 in den elterlichen Betrieb ein.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich im Gasthof vieles getan. Gemeinsam mit Gattin Ilse gestaltete Winkler die Speisekarte um und vergrößerte den Betrieb kontinuierlich. So kamen im Jahre 1978 zum Gasthausbetrieb auch Fremdenzimmer hinzu. Mittlerweile hat der Familienbetrieb insgesamt 180 Sitzplätze sowie einen Gastgarten, der sich für jegliche Feiern eignet.Regionale Speisen

auf hohem Niveau„Bei uns gibt es seither bodenständige Küche auf hohem Niveau, gekocht aus regionalen, qualitativ hochwertigen Zutaten, die zur Jahreszeit passen“, versichert Geschäftsführer Franz Winkler junior. Er führt seit 2007 die Geschäfte und serviert auch heute noch seinen Gästen außergewöhnliche Spezialitäten wie beispielsweise Leber,KalbsbeuscheloderNierndl. „Ein Paar aus Wien kommt extra deswegen regelmäßig zu uns“, freut sich Winkler. Neben den treuen Stammgästen und seinem Team stehen für den Chef Tradition, gepaart mit neuen Ideen, Qualität, Regionalität sowie Nachhaltigkeit an oberster Stelle. „Man muss nicht jeden Trend verfolgen, dennoch stetig innovativ sein“, verrät Winkler sein Erfolgskonzept.

Das Familienunternehmen besteht seit 1903 am Mühlweg. Rudolf Kisler, Ururgroßvater des heutigen Geschäftsführers, hat den Gasthof damals gebaut. Foto: Niederösterreich Werbung, David Schreiber

Daten & Fakten

Gasthof Winkler

Adresse: Mühlweg 64, 3100 St. Pölten

Telefon: 02742/364944

Mail: gasthof.winkler@aon.at

Web: www.gasthofwinkler.at

Der Familienbetrieb wird in fünfter Generation geführt und beschäftigt derzeit zwölf Mitarbeiter. Neben regionalen, saisonalen Gerichten sind Spezialitäten wie Beuschel oder geröstete Leber auf der Karte zu finden.

Statement

