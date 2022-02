Bestes Service seit 170 Jahren

Direkt an der Pergenstraße in Pottenbrunn besteht der Betrieb Gartentechnik Schön KG seit 170 Jahren. Damals machte sich Firmengründer Anton Schön als Hufschmied selbstständig. Seither hat sich viel verändert: Aus der Schmiede wurde eine moderne und voll ausgestattete Werkstätte für Landmaschinen und Gartengeräte.

Mittlerweile betreibt der Ururenkel des Familiengründers das Unternehmen in fünfter Generation. Er führt seit über 25 Jahren die Geschäfte.

„In den letzten Jahrzehnten hat sich einiges getan. Wofür wir aber seit Tag eins stehen, sind unsere kompetente Kundenbetreuung und unser individueller Service. Auch der Name des Firmengründers ist geblieben“, schmunzelt der heutige Geschäftsführer, der den Namen seines Ururgroßvaters trägt.

Erfolg seit fünf Generationen

Um am Puls der Zeit zu bleiben, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. So hat Anton Schön vor etwa 25 Jahren, bei der Übernahme des Betriebes von seinem Vater, den Fokus vom Hufschmieden und von der Landmaschinentechnik auf die Gartentechnik gerichtet.

„Landwirte wurden immer weniger und die Tendenz an Gartenliebhabern steigt weiterhin“, begründet Schön seine profitable Entscheidung. Zurzeit sei einiges los im Betrieb. „Ich bin froh, dass meine Eltern nach wie vor mithelfen“, ist Schön dankbar.

Im Verkaufsraum in Pottenbrunn finden Gartenbegeisterte sowohl Gartenscheren und Kettensägen als auch „intelligente“ Rasenroboter mit GPS-System. Neben der Spezialisierung auf Gartengeräte ist die Schön KG auch für ihre Reparaturen aller Art bekannt. „Wir sind kein Großbetrieb, der seine Kunden als Nummer betrachtet. Wir nehmen uns Zeit, schauen uns kaputte Geräte genau an und reparieren, so gut es geht“, versichert der Landmaschinentechnikermeister.

Zusätzlich führt das Familienunternehmen auch Begutachtungen von Maschinen durch. Zugmaschinen bis 50 km/h und leichte ungebremste Anhänger bis 750 kg können in der hauseigenen Werkstatt kontrolliert werden.

