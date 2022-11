Der Weltmeister der Frisuren

Vom kleinen Salon am Rande von St. Pölten zu einem weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Salon – so entwickelte sich der Familienbetrieb Gotschim in einem Jahrhundert.

Gegründet 1930 vom Landesmeister der Friseure Hans Gotschim, übersiedelte der Salon nach kurzer Zeit in die Innenstadt, nämlich in die Klostergasse 4. 72 Jahre lang wurde dort Friseur-Geschichte geschrieben. 1953 übernahm Sohn Herbert die Geschäfte und erlernte die hohe Kunst des Preisfrisierens. Seine Erfolge blieben nicht lange aus.

Er wurde in den 60er-Jahren fünf Mal zum Landesmeister der Damenfriseure gekürt. Der Enkel des Gründers und heutiger Geschäftsführer, Michael Gotschim, stieg 1980 in das Familienunternehmen ein. Er führte die Tradition des Preisfrisierens weiter und erhielt im Alter von 20 Jahren den Titel Bundesmeister.

Mit Fleiß zum WM-Titel

„Das harte Training zahlte sich aus. So gelang mir 1990 in Rotterdamm der Weltmeistertitel. Exklusivverträge, Seminare und Fotoshootings quer durch Europa folgten“, erzählt der Geschäftsführer stolz.

Michael Gotschim führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Foto: Frisör Gotschim GmbH

Um am Puls der Zeit zu bleiben, entwickelte sich der Salon stetig weiter. So übersiedelte der Weltmeister samt Laden zur Jahrhundertwende in die Klostergasse 3. „Wir setzten mit dem Umzug eine neue Dimension in Architektur und Angebot“, berichtet Gotschim.

Neben der Erfüllung von Kundenwünschen spezialisierte sich der Betrieb im Laufe der Jahre auch auf Perücken, Toupets und Haarteile. Auf 440 Quadratmetern inklusive Freiluftsalon zählt der Betrieb heute zum größten Händler von Echthaarperücken. Ein eigens errichtetes 3D-Fotostudio gewährt Kunden online den Rundum-Blick.

„Immer am Ball bleiben und erfinderisch sein, das ist meine Devise“, erzählt der Weltmeister über sein Erfolgskonzept. So entstand vor drei Jahren auch eine eigene Haarkosmetik-Linie „Gotschim Haircare“, die seither im Onlineshop und im Salon erhältlich ist. Augenbrauentattoos und Wimpernverlängerungen zählen zudem zum breiten Angebot des Friseursalons.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ