Einst als Fleischer begonnen

Gegründet vor über 130 Jahren, besteht das St. Pöltner Unternehmen Parzer & Reibenwein seit 1925 am Rossmarkt 9. Was damals als Fleischerei mit Fokus auf Selchwaren bekannt war, ist heute ein federführender Betrieb mit Spezialisierung auf Wildhandel und Catering-Service. Das Familienunternehmen wird bereits in fünfter Generation geführt und bleibt bis heute seiner Qualität, seiner Regionalität sowie seiner Flexibilität treu.

Um am Puls der Zeit zu bleiben, hat sich der Betrieb laufend weiterentwickelt. „Damals war unsere Haupteinnahmequelle der Fleischverkauf. Im Laufe der Jahre stieg aber die Nachfrage nach regionalen Wildprodukten, da zogen wir rechtzeitig mit“, erzählt Eigentümerin Brigitte Reibenwein stolz über den jahrzehntelangen Erfolg. Seit nun mehr als 50 Jahren gehören der Wildhandel sowie das Catering-Service zum Aushängeschild des Betriebes.

Qualität seit Jahrzehnten

„Vor 50 Jahren haben wir mit dem Catering klein begonnen. Heute bieten wir unseren Service für zwei bis 500 Leute an“, informiert die Seniorchefin. 2020 hat Parzer & Reibenwein auch das „Proviantglasl“ eingeführt. Der Familienbetrieb entwickelte das neue Produkt mit dem Ziel, Zugang zu schneller, regionaler und gesunder Küche zu schaffen. 20 verschiedene frisch gekochte und gesunde Gerichte gibt es seither auf Bestellung im Glas. Auch in der regionalen Verkaufsstelle am Rossmarkt sind die „Glasl“ neben frischem Fleisch vom freilebenden Wild, Wildwürsten, Schnäpsen sowie Marmeladen erhältlich.

Die fünfte Generation übernahm die Leitung der Geschäfte im Jahre 2005. Sohn Günter Reibenwein führt seither gemeinsam mit seiner Gattin Margit Reibenwein den Betrieb. Seniorchefin Brigitte Reibenwein kümmert sich jedoch nach wie vor um die Organisation rund ums Catering-Service. „Wir stehen als Familienbetrieb seit der Gründung für Zusammenhalt, Qualität auf allen Linien, Leidenschaft für frische Produkte sowie für unsere regionalen Köstlichkeiten“, betont Reibenwein.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ