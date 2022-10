St. Pölten Genuss garantiert seit 1898

Das Familienunternehmen besteht seit 1898 im Teufelhof. Da hier im 19. Jahrhundert Hahnenkämpfe stattfanden, trägt das Hotel-Restaurant heute noch den Namen „Roter Hahn“. Foto: weinfranz FOTOGRAFIE

S eit 125 Jahren herrscht in der Teufelhoferstraße ein reger Gastbetrieb. Schon seither in Familienbesitz, führt Spitzenkoch Christian Widgruber das Hotel-Restaurant Böck „Roter Hahn“ erfolgreich in fünfter Generation.