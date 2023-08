Konditorwaren seit 1930

Kardinalschnitten, Eclairs, Schaumrollen und weitere Süßspeisen sowie Eis spielen in der Familie Bachinger seit neun Jahrzehnten eine große Rolle. 1930 gründete Konditormeister Karl Bachinger I. ein kleines Eisgeschäft in Pottenbrunn und setzte somit den Grundpfeiler für den bis heute andauernden Erfolg des Unternehmens. Zehn Jahre später übersiedelte der Betrieb nach Böheimkirchen, wo sich die heutige Stammfiliale befindet.

Seit der Gründung ist die Bachinger GmbH für ihre Regionalität und die Qualität der Konditorwaren in der Region bekannt. 1975 übernahm Sohn Karl II. die Filiale in Böheimkirchen, bis 1995 der Betrieb an die dritte Generation weitergegeben wurde. Der Enkelsohn des Gründers, Karl III., erweiterte das Eissortiment – von ursprünglich vier auf 80 verschiedene Eissorten.

Konditorwaren überzeugen seit jeher mit Qualität

Vieles hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Zwei weitere Standorte kamen die Jahre über hinzu und der Urenkel des Gründers, Karl IV., übernahm 2017 den Stammbetrieb in Böheimkirchen.

Gleich geblieben sind Regionalität und Qualität der Süßspeisen. „Selbst heute produzieren wir die Marillenmarmelade für unsere Krapfen selbst. Genauso achten wir bei der Herstellung unserer Mehlspeisen und unseres Eises auf qualitativ hochwertige, regionale Produkte“, versichert Karl IV., der seit drei Jahren die Geschäfte aller drei Standorte führt. Viele Rezepte der hausgemachten Süßspeisen stammen zudem noch aus den Anfangsjahren der Bachingers. „Sogar der Blätterteig wird von uns hergestellt“, erzählt der heutige Geschäftsführer vom langjährigen Erfolgskonzept. Denn: Die absoluten Renner wie Cremeschnitten, Schaumrollen sowie Kokoskuppeln bietet der Betrieb schon seit vielen Jahrzehnten an. „Zusätzlich beliefern wir Gastronomiebetriebe in der Region mit unseren Köstlichkeiten“, ergänzt Bachinger.

Bachinger GmbHMarktplatz 3 3071 Böheimkirchenbachinger@bachinger-eis.atwww.bachinger-eis.at

Gegründet 1930, wird der Betrieb bereits in vierter Generation geführt. Das Unternehmen beschäftigt in Summe 20 Mitarbeitende an drei Standorten. Eine Filiale befindet sich in Böheimkirchen und zwei in St. Pölten (Domplatz und Kremsergasse).

Mario Burger, WKNÖ, Bezirkstellenobmann St. Pölten

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.