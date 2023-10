Qualität und Exklusivität

„Wir arbeiten erfolgreich in den Bereichen Büro- und Objekteinrichtung, Ladenbau, Messebau und Möbeltischlerei", erzählt Geschäftsführer Helmut Krumböck. Zwar ist die Firma Krumböck weit über die Grenzen tätig, grundsätzlich ist das Familienunternehmen tief mit dem Alpenvorland verwurzelt. Nicht nur ist Gerersdorf Gründungsort der Krumböck-Tischlerei, fast das gesamte Team stammt aus der näheren Region.

Der Grundstein wurde 1896 gelegt. Damals übersiedelte Karl Krumböck, der Urgroßvater von Helmut Krumböck, in die Gerersdorfer Hauptstraße. 1932 übernahm sein Sohn Friedrich das Unternehmen, vergrößerte das Gebäude und investierte. 1946 begannen Friedrich und Gattin Aloisia mit dem Wiederaufbau, nachdem die Tischlerei während des Zweiten Weltkriegs stillgelegt worden war.

1975 übernahm Karl Krumböck den Betrieb von seinen Eltern und baute ihn mit Unterstützung seiner Frau Burgi zu einem Vorzeigehandwerksbetrieb aus. Die Betriebsflächen wurden erweitert und Büroräume entstanden. 2012 bezog man den neuen, modernen Standort am Ortsrand von Gerersdorf. Im Jahr 2013 übernahm Helmut Krumböck die Geschäftsführung der Traditionstischlerei.

In Gerersdorf betreibt Helmut Krumböck die Tischlerei und Bruder Christian gründete 2010 sein Unternehmen supertisch.com. Gemeinsam führen sie Projekte im Bereich Büro- und Objekteinrichtung aus. Abgerundet wird der Standort in Gerersdorf durch das CO WÖRK, welches flexible Büroarbeitsplätze und Lagerflächen anbietet. Vor kurzem wurde am Domplatz in St. Pölten von Christian Krumböck ein neuer Schauraum eröffnet. Dort werden modernste Bürolösungen präsentiert und für Unternehmen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Unterstützt werden die Brüder von ihren Eltern und von ihrer Schwester Anna Krumböck, die sich seit 1995 erfolgreich um viele Aufgaben in der Tischlerei kümmert.

Daten & Fakten

Tischlerei Krumböck GmbH

Adresse: Eichenstraße 1, 3385 Gerersdorf

Web: www.krumboeck.at

Telefon: 0699/18260510

Gegründet im Jahr 1896 von Karl Krumböck sen., mittlerweile in vierter Generation geführt.

Die alte Werkstatt der Firma Krumböck. Foto: privat

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.