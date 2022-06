Tradition trifft Moderne

Im Jahr 1837 wurde das heute unter dem Namen „J. G. Sydy’s Buchhandlung Ludwig Schubert GesmbH NF KG“ bekannte Unternehmen von Johann Nepomuk Passy gegründet.

1853 übernahm Johann Georg Sydy die Geschäftsführung der Buchhandlung, die über 30 Jahre später an Ludwig Schubert, den Urgroßvater der aktuellen Eigentümerin Susanne Sandler, übergeben wurde.

Nach mehreren Übersiedelungen innerhalb der Wiener Straße hat die Buchhandlung ihren Standort heute im Haus Nummer 6. Den meisten St. Pöltnern ist noch die alte Adresse an der Ecke am Herrenplatz bestens bekannt, an der sich das Café Schubert angesiedelt hat.

Bis zum heutigen Tag kann sich die Firma Schubert über einen umfassenden Kundenstamm freuen. Menschen, die nicht nur das Lesen lieben, sondern vor allem den freundlichen Service schätzen: Denn nicht nur verfügt die Buchhandlung über ein umfangreiches Antiquariat, auf das auch online über Booklooker zugegriffen werden kann – auch viele Titel, die längst vergriffen sind, können von den versierten Mitarbeitern in den meisten Fällen aus anderen Antiquariaten aufgestöbert und speziell für die Kundschaft bestellt werden. Die Schaufenster werden regelmäßig mit Liebe zum Detail gestaltet.

Nicht zuletzt liegt der gebotene Service an der langjährigen Erfahrung einiger Mitarbeiter, die bei Schubert bereits ihre Lehre absolviert und von Anfang an dazu beigetragen haben, die Buchhandlung zu dem zu machen, was sie heute ist: ein kleines kundenfreundliches Unternehmen mit kompetenter Beratung und einem ausgeprägten Gespür dafür, was Leseratten aller Genres gerade brauchen.

Die Buchhandlung Schubert umgibt das Flair des Vergangenen, gleichzeitig entspricht sie in ihrer Firmenphilosophie dem digitalen Zeitgeist: Das Unternehmen verfügt nicht nur über eine Website sowie die Möglichkeit, online, telefonisch oder per E-Mail zu bestellen – es ist auch in sozialen Medien wie Facebook und Instagram mit aktuellen Informationen rund um das Lesen vertreten.

