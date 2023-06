Unternehmen seit 1945 „in Fahrt“

Die Meidl GmbH kann auf eine lange Familientradition zurückblicken. Vor 78 Jahren gründete das Ehepaar Franz und Josefa Meidl ein Gütertransportunternehmen in Pyhra. Bald erkannten die beiden den Bedarf an Personentransporten und schufen 1947 einen kleinen Fuhrpark mit einem LKW, der zum Reisebus umfunktioniert werden konnte.

Heute zählt die Meidl GmbH zu einem der führenden Betriebe im Personentransport in der Region und hat sich als Ansprechpartner für Reisen aller Art etabliert.

Vieles hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert und weiterentwickelt. So übernahm in den 80er Jahren Hilde Sailer, Tochter des Gründers, mit ihrem Mann Rudolf Sailer die Führung des Unternehmens.

Vom Gütertransporter zum internationalen Reiseanbieter

„Meine Eltern erweiterten unseren Fuhrpark stetig und setzten somit den Grundpfeiler für den bis heute bestehenden Erfolg“, berichtet Geschäftsführer Rudolf Sailer. Er führt seit 2005 gemeinsam mit seiner Schwester Hilde Schuster das Unternehmen. 2013 setzten die Geschwister einen weiteren Meilenstein. Der ursprüngliche Standort in Schauching bei Pyhra platzte aus allen Nähten und so wurde die heutige Geschäftsstelle in Getzersdorf eröffnet.

Der Neubau auf über 17.000 Quadratmeter beinhaltet ein Schotterwerk, ein LKW- und Bagger-Center, moderne Büros bis hin zur Buswerkstatt, einem Anhängerverkaufsplatz und einem Motorrad-Showroom. „Wir haben das Areal nach modernsten Richtlinien ausgestattet, um den Kunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein adäquates und komfortables Umfeld zu bieten. Durch unsere Flexibilität können wir exakt auf Kundenbedürfnisse eingehen“, versichert Rudolf Sailer.

Seit fünf Jahren bietet die Meidl GmbH auch Motorräder zum Verkauf an. Vor allem während der Corona-Zeit sei die Nachfrage nach Bikes immens gestiegen. „Außerdem sind wir seit 2019 mit zehn Linienbussen für einen Dienstleister im öffentlichen Nahverkehr in Niederösterreich unterwegs“, unterstreicht der Geschäftsführer.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ