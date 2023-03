Viel mehr als eine Mühle

Sie sind schon von weiten zu sehen: die großen Getreidespeicher der Plattner Mühle. Gegründet im 16. Jahrhundert als Mühle mit Wasserantrieb, hat sich das Unternehmen zu einem Betrieb mit modernster Technik entwickelt.

Im Jahr 1885 kauften die Urgroßeltern des heutigen Besitzers die Wassermühle am Standort in Schildberg. Rund 100 Jahre später übernahm die vierte Generation die Führung. Seit 1987 betreibt Gerhard Plattner, Urenkel des Gründers, die Mühle gemeinsam mit seiner Gattin Gabriele. Sie setzten damals die Grundpfeiler für die technologische Weiterentwicklung und den bis heute bestehenden Erfolg der Plattner Mühle. „Ab diesem Zeitpunkt wurde der Betrieb ständig modernisiert und erweitert“, erzählt Gabriele Plattner.

Nachhaltigkeit und Regionalität

Um die Produktion zu optimieren, wurden Getreidelager, Silos, Hallen, Düngerboxen, Trocknungsanlagen, Futterboxen, Getreidereinigungsmaschinen sowie Dinkelentspelzer angeschafft. 2000 wurde das Lager für den Umschlag von Bio-Produkten zertifiziert. „Für uns ist energieeffiziente und chemiefreie Lagerhaltung oberstes Gebot“, betont Gerald Plattner. Mit der eigenen PV-Anlage und der erzeugten Wasserkraft wird ein Teil des Energiebedarfs abgedeckt.

Tradition und Handwerk, gepaart mit modernster Technologie, stehen für den Betrieb an erster Stelle: „Unsere Maschinen ermöglichen eine Übernahmeleistung von 350 Tonnen Getreide pro Stunde. Schnelle Übernahme sowie Einlagerung sind somit garantiert.“ Zahlreiche regionale Bäcker, Pizzerias, Privatkunden und Gastronomen setzen auf die Qualität der Mühle.

Für das Weiterbestehen in fünfter Generation ist bereits gesorgt. Die Söhne Jakob und Siegfried wirken seit heuer in leitenden Positionen im Betrieb mit. Von Sohn Paul wurde 2020 „Pauls Brotmacherei“ ins Leben gerufen. Er bietet seither Backkurse an. „Unser Erfolgskonzept ist kein Geheimnis. Wir setzten uns unermüdlich für unsere Kunden ein. Das wird auch weiterhin so gehandhabt“, versichert sie.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ