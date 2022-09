Das schärfste Service hat der Scharf

Martin Scharf von Expert Scharf ist Elektrohändler und Alarmanlagen-Experte im Wienerwald. Sein Bruder Christian Scharf, der nun in Pension geht, betreibt seit 1994 ein Elektroinstallationsunternehmen. Die Firma Scharf gibt es am Standort in der Tullner Straße 57 in Neulengbach schon seit drei Generationen. Das Haus wurde im Jahr 1900 von Josef Scharf erbaut. Sein Sohn Maximilian Scharf begann dann 1929 im Keller des Geschäftshauses gegenüber der nach ihm benannten Scharfbrücke. Dort wurden Elektromotoren gewickelt und Elektroinstallationen durchgeführt. Im Geschäftslokal einen Stockwerk höher befanden sich ein Frisör, ein Milch- und ein Textilgeschäft. Ende der 40er-Jahre übersiedelte Scharf dann vom Keller in das mittlerweile leerstehende Geschäftslokal und eröffnete einen Verkaufs- und Schauraum.

1968 übernahm sein Sohn Kurt Scharf das Geschäft und führte Elektroinstallationen und Reparaturen durch. Anfang der 70er-Jahre wurde das Geschäft vergrößert und 1987 übernahmen Martin und Christian Scharf das Unternehmen. „Zu Elektroinstallationen wurden Radiofernsehtechnik und der Kundendienst für Haushaltsgeräte hinzugefügt, das Angebot dann Anfang der 90er-Jahre mit Alarmanlagen und Videoüberwachungen erweitert“, erzählt Martin Scharf. 1994 entstanden die zwei eigenständigen Firmen. Christian Scharf übernahm die Elektroinstallationen. Sein Bruder Martin Scharf führt den Handel mit Elektroprodukten und bietet den Kundendienst für Reparaturen an.

Der Bogen spannt sich von SAT- und Antennentechnik über eine eigene TV- und Haushaltsgeräte-Werkstätte bis zu Alarmanlagen und Videoüberwachung. Seit 2000 ist Scharf autorisierter Kundendienstpartner für namhafte Hersteller. Der Sohn von Martin Scharf, der fleißige junge Ing. Maximilian, arbeitet bereits seit einigen Jahren im Betrieb mit. Da Christian Scharf in Pension geht, werden die Elektroinstallationsarbeiten künftig von der Scharf Ges.m.b.H. durchgeführt. Maximilian betreibt nun das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Martin in dritter bzw. vierter Generation. „Ich bedanke mich bei meinen Kunden für ihre Treue und freue mich, dass mein Neffe künftig für sie da sein wird“, zeigt sich Christian Scharf zufrieden.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ