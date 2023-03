Doppelt so groß wie zuvor

1996 übernahm Norbert Pürmayr den Weistracher Nahversorger von seinen Eltern, 2015 eröffnete er einen zweiten Spar-Standort in Strengberg. Mit dem klein dimensionierten Supermarkt in Weistrach war er allerdings schon länger nicht mehr zufrieden. „Wir hatten viel zu wenige Parkplätze für die Kundschaft und auch die Verkaufsfläche war zu klein“, erklärt Pürmayr.

Daher wurde im April des Vorjahres ein neuer Spar-Standort in Weistrach eröffnet. Der Supermarkt umfasst nun 650 Quadratmeter Verkaufsfläche und ist damit doppelt so groß wie der Vorgängermarkt. „Die Entscheidung für einen Neubau und damit für einen Umzug war die richtige. Wir haben nun genügend Platz für ein abwechslungsreiches Sortiment, mehr kundenfreundliche Parkmöglichkeiten und zugleich einen ressourcenschonenderen Betrieb“, betont Norbert Pürmayr.

Neuer Standort und neue Mitarbeiter

Durch den neuen Standort konnten auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. „Insgesamt beschäftigen wir nun 24 Personen im Spar-Standort Weistrach“, erklärt Pürmayr. Unterstützung bekommt er neben seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch von seiner Frau Marion. „Sie ist meine größte Stütze, ohne sie würde es nicht funktionieren“, stellt Pürmayr klar.

Punkten kann der Standort in Weistrach auch mit seinem erweiterten Sortiment und dem Angebot vieler Spezialitäten aus der Nachbarschaft, etwa Most und Schnaps. „Regionalität ist für uns ein großes Thema. Wir haben einige Produzenten in Weistrach, die uns beliefern. Wenn wir direkt im Ort etwas nicht bekommen, suchen wir danach in einer Ortschaft weiter“, erzählt Norbert Pürmayr.

Der Kaufmann denkt zukunftsorientiert und möchte daher eine Photovoltaik-Anlage auf dem neuen Supermarkt montieren. „Sobald die Photovoltaik-Anlage lieferbar ist, schraube ich sie auf das Dach. Dann erzeugen wir unseren eigenen Strom“, setzt Pürmayr auch punkto Energie auf Nachhaltigkeit.

