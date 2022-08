Fachgeschäft und Nahversorger

Die Lehner KG in Seitenstetten bietet Bürozubehör, Schreibwaren, Spielsachen, Geschenkartikel und Co an.

Bereits 1879 wurde das Unternehmen von Josef Lehner als Buchbinderei am Standort Seitenstetten gegenüber vom Stift gegründet. Von 1922 bis 1958 führte Theresia Wühl, die Tochter von Josef Lehner, den Betrieb, anschließend von 1958 bis 1974 ihr Neffe Otto Lehner. „Danach übernahm Otto Lehners Frau Josefa Lehner, meine Tante, den Betrieb und führte ihn bis 1991 fort“, erklärt Otto Zeilinger, swir 1992 Chef des Unternehmens. Die Übersiedlung in das aktuelle Lokal in der Steyrer Straße mit circa 400 Quadratmetern Verkaufsfläche erfolgte 2005. „2020 haben wir auch zusätzlich eine Filiale im City Center Amstetten eröffnet“, erzählt Zeilinger.

Auf Kundenberatung und Service wird großer Wert gelegt

Im Laufe der Zeit wurde die anfängliche Buchbinderei erweitert und neue Produkte wie Papier und Schreibwaren, Spielwaren und Bücher wurden ins Sortiment aufgenommen. Es folgte weiters eine Trafik mit Zeitungen, Tabakwaren und Lotto/Toto. Nach der Schließung des örtlichen Postamtes wurde das Angebot noch um eine Post-Partnerstelle erweitert. „Wir verstehen uns als Nahversorger mit Fachgeschäft- Charakter, wo auf Kundenberatung und Service großer Wert gelegt wird“, betont Zeilinger.

Die Schwerpunkte Schulbedarf, Papeterie und Geschenkartikel werden als Skribo-Partner geführt. Firmen- und Geschäftskunden werden als Büroprofi-Partner betreut, die mittels Webshop bestellen können und direkt mit Ware beliefert werden. „Die Corona-Zeit hat auch uns dazu veranlasst, uns mehr um die Onlinepräsenz des Unternehmens zu kümmern. So wurden ein Bestellshop für Bücher und Schultaschen sowie Click and Reserve für Spielwaren eingerichtet“, erörtert Zeilinger. Aktuell sind neben dem Unternehmerpaar Christine und Otto Zeilinger 14 Mitarbeiterinnen, darunter zwei Lehrlinge, in beiden Standorten beschäftigt. „Ziel ist es, das Unternehmen auch für die nächste Generation zukunftsfit zu machen!“

