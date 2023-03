„Führen die Energiewende durch“

Die Karl Raindl GmbH ist als In-stallationsunternehmen bereits seit 1982 in St. Valentin tätig. „1978 hat alles begonnen, da hat mein Vater Karl Raindl gemeinsam mit einem Partner das Unternehmen gegründet. 1982 hat er dann alle Anteile übernommen und dabei ist die heutige Karl Raindl GmbH entstanden. Bereits zwei Jahre danach, also im Jahr 1984, wurde das Unternehmen Mitglied in der Gemeinschaft der 1a-Installateure“, erklärt der derzeitige Inhaber Andreas Raindl, der die operative Geschäftsführung im Jahr 2004 übernommen hat.

Die Karl Raindl GmbH bietet die gesamte Bandbreite der Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Lüftungstechnik für private Kundinnen und Kunden an. Ebenso realisiert das Unternehmen erfolgreich seit Jahren für Großkunden aus den Bereichen Industrie, Handel, Gewerbe und Wohnbau größere Projekte. „Durch die bundesweite Initiative des Klimaministeriums ‚Raus aus Öl und Gas‘ sind wir momentan vielfach mit der Lieferung und Montage von Wärmepumpen und Anlagen mit nachhaltigen Energiequellen im Privatbereich beschäftigt“, erklärt Andreas Raindl.

Zur Philosophie des Unternehmens gehören langfristige Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden. „Uns ist es wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir arbeiten mit vielen von ihnen seit Jahrzehnten – auch generationsübergreifend – erfolgreich zusammen“, erzählt Raindl.

Insgesamt arbeiten rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. „In Spitzenzeiten sind zusätzlich auch Leasing-Kräfte für uns im Einsatz“, betont Raindl. Als Besonderheit des Unternehmens gilt, dass fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Lehre im Unternehmen absolviert haben. „Wir nehmen jedes Jahr Lehrlinge auf, jedoch wird es immer herausfordernder, interessierte und motivierte Jugendliche zu finden“, betont Raindl und schwärmt von seiner Branche: „Es gibt selten einen Beruf, der so abwechslungsreich, zukunftsorientiert und spannend ist. Wir reden nicht nur von der Energiewende, wir führen sie auch tatsächlich durch.“

