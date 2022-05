Guter Geschmack hat Tradition

Seit dem 14. Jahrhundert wird am Standort in St. Peter Getreide verarbeitet. Seit 1932 wird die Mühle von der Familie Rosenfellner betrieben und laufend der Zeit angepasst. Altes wurde abgerissen, neu aufgebaut und erweitert. Trotz der laufenden Weiterentwicklung über die Jahrzehnte haben sich die Werte des Unternehmens nicht verändert.

„Mein Großvater hat die Mühle 1932 nach einem Brand gekauft und wieder aufgebaut. Mein Vater hat mit seiner Übernahme einen Getreidesilo errichtet und bereits vor dreißig Jahren mit Bio-Getreide begonnen“, erzählt Monika Rosenfellner. Sie übernahm das Unternehmen von ihrem Vater dann 1998. Seither hat sie nicht nur die Produktvielfalt stetig weiterentwickelt. Weil die alte Wasserkraftanlage 2011 der Eisenbahn weichen musste, ließ sie eine neue errichten.

100 Prozent Bio und 100 Prozent Wasserkraft

Die Rosenfellner Mühle setzt zu hundert Prozent auf erneuerbare Energie, verwendet nachhaltige Verpackungen und regionale Rohstoffe. Insgesamt werden jedes Jahr hunderte Tonnen Getreide aus der Region in der Mühle in St. Peter und in Wolfsbach verarbeitet. Dabei wird vor allem auf heimische Getreidesorten gesetzt.

Das Unternehmen bildet auch einige Lehrlinge in verschiedenen Bereichen aus. „Derzeit haben wir vier Lehrlinge. Insgesamt kann man bei uns fünf unterschiedliche Berufe erlernen. Diese sind in der Verfahrenstechnik für Getreide, in der Betriebslogistik, im Einzelhandel im Mühlenladen sowie im Büro oder in der Lebensmittelproduktion angesiedelt“, erklärt Monika Rosenfellner.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen der Unternehmensführerin ganz besonders am Herzen. „Mir ist gute Zusammenarbeit besonders wichtig. Auch die Lehrlinge kommen zu Wort und können sich aktiv einbringen.“

Vor rund eineinhalb Jahren startete Rosenfellner mit einem Webshop. Seither können die regionalen und biologischen Produkte des Unternehmens auch online bestellt werden. Als jüngstes Projekt wurde ein Dorfladen in Kürnberg neu eröffnet.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ