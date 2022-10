Vom Pickerl bis zum Neuwagen

Das Autohaus Leuchtenmüller besteht bereits seit 148 Jahren. „Mein Urgroßvater Anton Leuchtenmüller zog 1855 als zwölfjähriger Bub von Friedberg in unsere Gegend, um bei seinem Onkel das Schmiedehandwerk zu erlernen. Die eigentliche Betriebsgründung erfolgte von ihm durch den Bau einer Schmiede am heutigen Standort in St. Valentin im Jahre 1874“, erklärt der heutige Inhaber Alfred Leuchtenmüller.

Im Jahre 1931 übernahm Franz Leuchtenmüller die Schmiede und erweiterte diese. Gemeinsam mit seiner Frau Theresia wurde das Unternehmen auf wirtschaftlich gesunde Beine gestellt. „Mein Vater Alfred Leuchtenmüller hat aufgrund der technischen Entwicklung in den 1950er Jahren den Fokus des Betriebes auf die Produktion, den Handel und die Reparatur von Landmaschinen gelegt“, erklärt Alfred Leuchtenmüller junior.

Landmaschinen bis in den bayrischen Raum exportiert

Diese Maschinen wurden damals in ganz Nieder- sowie Oberösterreich und bis in den bayrischen Raum exportiert. 1964 wurde das Firmenareal durch den Kauf des benachbarten Vierkanters erweitert, ebenso wurde eine moderne BP-Tankstelle errichtet. 1969 wurde die heutige Ford-Vertrags-Werkstätte gegründet.

Alfred Leuchtenmüller junior absolvierte 1982 die Fachschule für Kraftfahrzeugtechnik in Steyr, war im Anschluss einige Jahre bei anderen Autohäusern beschäftigt und absolvierte nebenberuflich die HTL-Abendschule für Maschinenbau und Betriebswirtschaft in Linz. 1996 übernahm er dann das Unternehmen von seinem Vater. In dieser Zeit profitierte das heutige Autohaus auch vom Handel mit Traktoren der Marke Deutz.

Nach und nach wurde die Tankstelle modernisiert, eine Waschstraße errichtet, das Firmenareal um einen Gebrauchtwagenplatz erweitert und die Werkstätte vergrößert. Das Autohaus ist Ford- Service-Vertragswerkstätte mit Handel von Neuwägen, bietet Reparaturservice, Abschleppdienst und Leihwagenservice, An- und Verkauf von Gebrauchtwägen aller Marken samt Reparatur sowie §57a-Überprüfungen an.

