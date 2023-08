103 Jahre Zeder in Tulln

1920 eröffnete Franz Zeder in Tulln eine Einzelfirma, die sich um die Bedürfnisse von Fleischereierzeugungsbetrieben kümmerte. Waren es am Anfang Naturdärme, die bis 1967 selbst geputzt und sortiert wurden, hat sich das Sortiment seither um ein Vielfaches erweitert.Kunden in ganz ÖsterreichNach dem Tod von Franz Zeder führte Hedwig Zeder das Unternehmen als Witwenbetrieb, bis es die Schwiegertochter Johanna Zeder übernahm. Durch Firmenübernahmen und Zusammenführungen leitet der heutige Geschäftsführer Manfred Zeder in dritter Generation ein Unternehmen, das Kunden, Händlerkollegen und Industriebetriebe in ganz Österreich beliefert.

Exportiert wird vorwiegend nach Südtirol und in die Slowakei, aber auch nach Deutschland, Tschechien, Belgien und in die Schweiz. Den Kunden wird von Manfred Zeder in familiärer Personalunion und Mitarbeitern ein rasches und kompetentes Service geboten. Die Produktpalette reicht von Fleischereibedarf wie Kunst- und Natur- därmen, Gewürzen, Verpackungsmaterial wie Vakuumbeuteln und Gläsern, Einweggeschirr, Fleischereizubehör sowie Berufsbekleidung, Lebens- mitteln wie Salz, Mehl und Käse (z. B. Emmentaler Würfeln) bis zu einem speziellen Reinigungs- und Betriebsausstattungsprogramm.6.000 Artikel auf LagerSo sind ständig an die 6.000 Artikel lagernd. Zusätzlich betreibt die Familie Zeder einen Waschmittel-Groß- und Einzelhandel in der Tullner Langenlebarner Straße, der von Johanna Zeder, der Mutter des heutigen Geschäftsführers, geleitet wird. Hier gibt es verschiedene Gewürze in Haushaltspackungen, die es im normalen Handel nicht zum Kaufen gibt.

Manfred Zeder will weiterhin den eingeschlagenen Weg verfolgen, um für zukünftige Aufgaben sowie für die spätere Übergabe an Nicolas Zeder gut gerüstet zu sein.

Franz und Hedwig Zeder und ein Bekannter vor ihrem Schuppen mit zum Trocknen aufgehängten Kälbermägen. Foto: privat

Daten & Fakten

Zeder GmbHGeschäftsführer: Manfred ZederAdresse:Porschestraße 4-103430 Tulln

Telefon: 02272/623180-0E-Mail: office@zeder-gmbh.atWebseite:www.zeder-gmbh.at

Information

Christian Bauer, WKNÖ, Bezirkstellenobmann Tulln

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.