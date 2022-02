Glas Loley – Glasbau seit 1919

Erst vor Kurzem eröffnete Glas Loley im Zentrum von Tulln ein Wohn- und Geschäftshaus, das die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Glas im Innen- und Außenbereich zeigt: Duschen, Rückwände in Bad und Küche, Spiegel, Raumteiler, Geländer, Faltschiebetüren, Balkonverkleidungen, Vordächer, Schilder, Geschäftsfassaden usw.

Familie Lukas und ihre langjährigen, engagierten Mitarbeiter erfüllen in dem modernst ausgestatteten Betrieb individuelle Kunden-Anforderungen meisterhaft. Das Team von Glas Loley nimmt sich Zeit und findet die am besten geeignete Lösung. Über die Grenzen des Bezirks Tulln hinaus ist Glas Loley ein kompetenter Partner für private Bauherren, Planer und Baufirmen und ist im Raum Wien sowie auf in- und ausländischen Baustellen tätig.

Ein umfangreiches Sortiment, ein breites Tätigkeitsfeld

Die Liste der Vorzeigeprojekte des Traditionsbetriebes ist lang und reicht von Bauvorhaben wie Schloss Grafenegg, Kunstmeile Krems, Redoutensaal der Wiener Hofburg bis zu Projekten für Porsche in Deutschland.

„Bei Häusern im öffentlichen Raum in Tulln ist es sehr oft so, dass diese durch Glas Loley realisiert wurden“ erklärt Johannes Lukas.

Die Glasfassaden der Tullner Autohäuser, der Eingangsbereich des Rathauses im Minoritenkloster, der Baumwipfelweg auf der Garten Tulln zeigen die Kompetenz des Traditionsbetriebes.

Zu Glas gehört auch das Produktangebot der Beschattungssysteme, Markisen, Raffstores und des Insektenschutzes. Glasdesign und Schutzverglasung ergänzen das Sortiment. Auch Reparaturverglasungen werden natürlich durchgeführt. „Vom Spiegel bis zur High-Tech-Fassade“, beschreibt Lukas den Tätigkeitsbereich der Firma.

Glas Loley – ein sicherer Lehrbetrieb

Glasbautechniker ist ein gefragter und aussichtsreicher Lehrberuf. Bewirb dich jetzt & sei dabei in unserem Team. Ein Schnuppertag vermittelt einen ersten Eindruck.

