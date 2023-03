Innovativ durch schwierige Zeiten

„Meine Großeltern haben am 1. 12. 1966 in der Rudolfstraße ihr Geschäft eröffnet“, erzählt der jetzige Unternehmer Wilhelm Hafenrichter. Der Laden fungierte als Greißlerei und konnte über die Jahre vergrößert werden. Sein Vater erweiterte das Sortiment um Floristikartikel.

2002 kam dann der große Umbruch, als mehrere Supermärkte in die Stadt kamen. „Damals überlegten wir, den Betrieb stillzulegen. Mit meinem Vater zusammen hatten wir die Idee einen Großhandel für die Gastronomie zu eröffnen.“ 2002 gab es dann auch einen Standortwechsel in die Frauenhofner Straße, wo sich das Geschäft auch hervorragend entwickelte.

Der Boom endete jedoch abrupt im Jahr 2020, als die Firma durch die Corona-Lockdowns in Mitleidenschaft gezogen wurde. Um den Betrieb aufrechterhalten zu können, musste er innerhalb kürzester Zeit umgestellt werden. So begann man Haushalte zu beliefern. Nicht nur Obst und Gemüse waren im Sortiment, man ging auch Kooperationen mit einer Bäckerei und einem Heurigen ein. Das Liefersystem wurde erfolgreich angenommen. „Hier sind mir die ersten Gedanken gekommen, wie wir das weiter forcieren sollten. So entstand in einem längeren Prozess die Idee zu ,Genuss Hafenrichter‘, wie es den Shop heute gibt.“

Genuss Hafenrichter startet durch

Durch den Shop in der Nähe des Drakenkreisverkehrs in Tulln, der im November 2021 seine Eröffnung feierte, können sich Kunden an sieben Tagen in der Woche mit den verschiedensten Nahrungsmitteln eindecken. Ganz wichtig ist hier Regionalität. So wächst die Anzahl an Kooperationen mit Unternehmen aus der Gegend laufend. Von regionalem Fleisch über Gemüse und Obst bis hin zu Wein ist der Selbstbedienungsladen gut bestückt. Den Erfolg des neuen Geschäftslokals sieht man auch an der Anzahl an Kundinnen und Kunden, die ständig mehr werden.

Das Familienunternehmen selbst hat somit wieder den Schritt zu der Sparte des Vertriebs für Haushalte geschafft.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ