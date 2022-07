Kontinuität im Familienbetrieb

Das Familienunternehmen Haustechnik Hochrieder wurde 1920 durch Willibald Wimmer in Wien gegründet und befindet sich seit 1930 mit seinem ständigen Firmensitz in Sieghartskirchen. Der Standort in der Pressbaumer straße 11 wurde 1955 bezogen und die Firma dort von Gottfried Hochrieder sen. im Jahr 1959 von seinem Schwiegervater übernommen.

1986 wurde das Unternehmen an Gottfried Hochrieder übergeben. Sohn Philipp Hochrieder leitet nun den Familienbetrieb seit 2020 bereits in vierter Generation. Seit damals setzt das Unternehmen erfolgreich auf Service, Qualität und Innovation und ist mit seiner langjährigen Erfahrung ein Begriff in der Region. Rund 70 motivierte Mitarbeiter stehen für die professionelle Umsetzung der gestellten Anforderungen zur Verfügung.

„Wir bilden immer schon Lehrlinge aus“, erzählt Philipp Hochrieder. „Einige sind auch hier bereits in Pension gegangen“, ergänzt Gottfried Hochrieder im Gespräch mit der NÖN. Den Hochrieders ist Kontinuität als Familienunternehmen wichtig. Hier findet man eine Anstellung vom Lehrling bis zur Pension. „Sichere Arbeitsplätze in angenehmer Atmosphäre bilden die Grundlage für die hohe Einsatzbereitschaft unseres motivierten Teams.“

Haustechnik Hochrieder ist regional von St. Pölten bis Wien tätig. Angeboten wird die komplette Haustechnik. Dies reicht von Planung und Wartung über sämtliche Elektro- und Sanitärinstallationen bis hin zu Heizungen, Photovoltaik, e-Mobility, Wohnraumlüftungen und Klimaanlagen.

Ein großes Sortiment an Elektro- und Haushaltsgeräten findet sich auf 300 Quadratmeter Schauraumfläche sowie eine große Auswahl an Sanitär- und Elektroinstallationsmaterial auf über 600 Quadratmeter Lagerfläche. Und so heißt es auf der Firmen-Homepage: „Ob Küchengeräte, Ihren neuen Fernseher oder einfach nur eine Batterie, bei uns finden Sie, was Sie brauchen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne und natürlich liefern und montieren wir Ihre neuen Geräte gerne für Sie, da unser Service beim Verkauf noch lange nicht vorbei ist.“

